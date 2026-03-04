Trump cerró la puerta a US$54.400 millones de comercio con España, ¿cuál será su impacto?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la falta de apoyo del gobierno de Pedro Sánchez a su operación en Irán. El Ejecutivo español advirtió que, si Washington desea revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional.
La queja de Trump llegó hasta el punto de amenazar con “cortar todo el comercio con España” y sugirió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la posibilidad de imponer un embargo.
Esta amenaza tiene lugar después de que el gobierno de Pedro Sánchez se haya negado a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en la intervención de Washington contra Teherán. La decisión ha implicado la retirada de varias aeronaves estadounidenses de territorio español bajo el argumento de defender la legalidad internacional y de respetar los términos de los acuerdos bilaterales entre España y EE.UU.