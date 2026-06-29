Robos y saqueos: así es la otra cara de la tragedia en Venezuela

En Venezuela no había terminado de temblar la tierra cuando comenzaron los saqueos en La Guaira, la zona más devastada por el doble sismo. Las denuncias abundan en ese estado costero, vecino a Caracas y convertido en una gran montaña de escombros.
En un video en redes sociales, un grupo de personas se pasa cajas de electrodomésticos desde una tienda colapsada; en otros se ven cajas similares sobre techos de carros o en motos. También circulan en las redes acusaciones policías y militares que supuestamente roban en casas o incluso a los muertos.
“¿Es justo que nuestro pueblo se coma al pueblo?”, lamentó María Esther Bernal, de 71 años, que alquilaba locales a comerciantes chinos, todos saqueados. “No dejaron ni el papel de las paredes. Se llevaron hasta los cables (...) allí al lado un señor se murió, era un señor chino, pasaban por encima del muerto para saquear, eso era un automercado”, añadió.
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Las casas tampoco se salvaron. “Aquí no hay nada”, dijo a la AFP Zulay de Carvajal, de 72 años. “Nos robaron todo, la ropa... zapatos, corotos (utensilios), ollas, tazas, vasos”. “Encontramos un desastre”, agregó su hijo, Gregory Carvajal, de 37. “Estábamos sacando personas que estaban muertas y en ese momento estaban saqueando, la gente estaba loca, saqueando, llevándose todo”.
Otro video en redes muestra a un hombre que expulsa de su casa a un militar y otro funcionario que encuentra esculcando.