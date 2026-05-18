Estados Unidos realizará controles de detección del ébola en aeropuertos; ¿por qué?

Estados Unidos anunció el lunes que reforzará las precauciones para prevenir la propagación del ébola mediante la realización de controles sanitarios en los aeropuertos a pasajeros de las zonas afectadas y la suspensión temporal de visados.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron medidas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia sanitaria internacional.
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Satish Pillai, responsable de la gestión de incidentes relacionados con el ébola de los CDC, dijo a periodistas que un estadounidense que se encuentra por motivos de trabajo en República Democrática del Congo contrajo el virus.