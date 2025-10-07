Estados Unidos redujo en 20 % la emisión de visas estudiantiles en 2025; para colombianos las aprobaciones cayeron 16 %

El Gobierno de Estados Unidos redujo en casi una quinta parte la emisión de visas para estudiantes internacionales en agosto de 2025, afectando principalmente a países latinoamericanos como México, Colombia y Perú, según cifras oficiales de la Administración de Comercio Internacional.

En agosto, mes en que se concentran los inicios de clases en Estados Unidos, se emitieron 313.138 visas estudiantiles, una reducción del 19,1% frente al mismo mes de 2024. La tendencia refleja un endurecimiento en los criterios de aprobación impulsados por la administración del presidente Donald Trump, que ha priorizado medidas restrictivas en política migratoria.

Entre los países con mayor número de estudiantes internacionales, India registró la disminución más pronunciada: un 44% menos de visados frente al año anterior. En tanto, las autorizaciones para estudiantes chinos se redujeron en 12%, en un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y Pekín.

Hay que mencionar que la disminución en la emisión de visas estudiantiles hacia Estados Unidos no comenzó en agosto, sino que venía consolidándose desde meses anteriores. En el año fiscal 2024 se otorgaron 401.000 visas tipo F-1, cerca de un 10 % menos que las registradas en 2023. Entre enero y mayo de 2025, la tendencia se acentuó con una caída superior al 14 % frente al mismo periodo del año anterior.

Solo en mayo, Estados Unidos expidió 12.689 visas F-1 menos que en 2024, lo que equivale a una reducción aproximada del 22 %. Estos descensos sostenidos anticipaban el retroceso global observado en agosto, el mes de mayor demanda por el inicio del calendario académico.