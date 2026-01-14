x

“Se le reclamó a Petro que no siga manejando las relaciones exteriores por redes”: balance de la Comisión de Relaciones Exteriores

El presidente Gustavo Petro se reunió con expresidentes, congresistas y excancilleres para analizar la relación con Estados Unidos, la situación en Venezuela y los cuestionamientos al manejo de la política exterior a través de redes sociales.

  • Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Asistieron los expresidente Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria- Foto: Presidencia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
Durante casi cinco horas, el presidente Gustavo Petro encabezó una nueva sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño. La reunión estuvo centrada en la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos a comienzos de año y la reciente llamada entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, luego de varios meses de tensiones entre ambos gobiernos.

El encuentro se desarrolló en un tono distinto al de reuniones anteriores. Según los asistentes, el ambiente fue más orientado al intercambio de posiciones y a la búsqueda de consensos sobre el manejo diplomático de la coyuntura regional. A la cita asistieron los expresidentes César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Andrés Pastrana, Iván Duque y Álvaro Uribe no participaron nuevamente.

El primero en hablar fue el presidente Petro, fue breve y protocolario. Posteriormente, vino un informe preliminar de la canciller Rosa Villavicencio sobre las gestiones adelantadas por su despacho frente a EE. UU. y Venezuela. En ese espacio se revisó el estado de las relaciones bilaterales posterior a los recientes acontecimientos.

Durante la discusión, varios congresistas plantearon reparos sobre la forma en que el presidente ha venido comunicando la política exterior, en particular a través de redes sociales. El senador de Cambio Radical, José Luis Pérez, reveló que ese tema fue abordado directamente con el jefe de Estado durante el encuentro.

“Tuvimos una reunión franca y abierta con el presidente Petro. Desde la oposición se le reclamó que no siga manejando las relaciones exteriores, y menos con los Estados Unidos, por redes sociales. Es un error. Cualquier comentario o cualquier respuesta frente a un gobierno como el de Estados Unidos debe hacerse por los canales diplomáticos. Eso se le dijo y el presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó”, afirmó el congresista.

Además de los expresidentes y los congresistas del Pacto Histórico y de Cambio Radical, también participaron antiguos jefes de la diplomacia colombiana, entre ellos los excancilleres Valencia Jaramillo y Julio Londoño Paredes.

El giro en el tono quedó reflejado en el mensaje que, al finalizar la reunión, publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde reconoció que “hubo muchas coincidencias”.

“Asistieron todos los expresidentes liberales del país, se excusaron conservadores y uribistas. Llegaron los congresistas del Pacto y de Cambio Radical y los excancilleres Valencia Jaramillo y Julio Londoño Paredes. Muchas coincidencias”, escribió.

Tras el cierre, uno de los pronunciamientos que trascendió fue el del expresidente Juan Manuel Santos, quien se refirió al escenario venezolano y a la transición política en ese país luego de la salida de Nicolás Maduro.

“Es difícil entender que a un presidente de un régimen considerado ilegítimo se le reemplace con su vicepresidenta considerada también ilegítima, y que permanezcan en el poder los cómplices y responsables de incalculables crímenes. A la oposición hay que darle todo el espacio para que participe en la transición”, dijo.

Desde el Gobierno se informó que Colombia mantiene como ejes de su política exterior el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de las controversias. En ese marco, se reiteró la intención de sostener el diálogo y la cooperación con Estados Unidos, así como de promover una nueva agenda hemisférica para enfrentar de manera conjunta problemas como el narcotráfico, el crimen organizado y las economías ilegales, mediante enfoques que incluyan políticas integrales y desarrollo.

