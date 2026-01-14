“Se le reclamó a Petro que no siga manejando las relaciones exteriores por redes”: balance de la Comisión de Relaciones Exteriores

Durante casi cinco horas, el presidente Gustavo Petro encabezó una nueva sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño. La reunión estuvo centrada en la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos a comienzos de año y la reciente llamada entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, luego de varios meses de tensiones entre ambos gobiernos.
El encuentro se desarrolló en un tono distinto al de reuniones anteriores. Según los asistentes, el ambiente fue más orientado al intercambio de posiciones y a la búsqueda de consensos sobre el manejo diplomático de la coyuntura regional. A la cita asistieron los expresidentes César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Andrés Pastrana, Iván Duque y Álvaro Uribe no participaron nuevamente.
El primero en hablar fue el presidente Petro, fue breve y protocolario. Posteriormente, vino un informe preliminar de la canciller Rosa Villavicencio sobre las gestiones adelantadas por su despacho frente a EE. UU. y Venezuela. En ese espacio se revisó el estado de las relaciones bilaterales posterior a los recientes acontecimientos.