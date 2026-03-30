Punch y sus nuevos amigos: el mono bebé ya no está solo en Japón; así va su proceso de adaptación

El pequeño primate, que se volvió famoso en redes sociales por cargar a todas partes un peluche de orangután, muestra ahora señales de adaptación y convivencia con otros ejemplares de su especie, según reportaron los cuidadores del zoológico de Ichikawa. Lea aquí: La historia de Punch, el mono bebé abandonado que se aferra a un peluche en Japón Punch nació hace ocho meses, pero fue abandonado poco después por su madre y por otros monos del grupo. Ante esa situación, el personal del zoológico decidió darle un peluche para que le sirviera como una especie de “madre sustituta” y le ayudara a sobrellevar la soledad. La imagen del bebé mono abrazado y arrastrando su muñeco enterneció a miles de personas en todo el mundo. Desde entonces, su historia se volvió viral y atrajo a visitantes de distintos países que viajaron hasta Japón solo para verlo.

Punch, el macaco japonés bebé que se volvió viral por aferrarse a un peluche, comenzó a integrarse con otros monos en el zoológico de Ichikawa. FOTO: Zoológico de Ichikawa.

Sin embargo, las noticias más recientes han traído alivio a quienes siguieron su caso. En una actualización publicada en la red social X, el zoológico aseguró que Punch “continúa bien” y que ha comenzado a relacionarse con otros monos jóvenes del recinto. Siga leyendo: La ciencia explica el abrazo del macaco Punch con su peluche: lo que nos enseña sobre la empatía y el apego sano “Se le ha empezado a ver jugando con varios monos pequeños”, explicó uno de los cuidadores en un reporte compartido por el zoológico. Aunque señalaron que a veces todavía recibe algunos regaños por parte de otros ejemplares, aclararon que se recupera rápidamente y sigue comportándose con energía y tranquilidad. Además, en nuevas imágenes compartidas por el zoológico, se observa a Punch permaneciendo cerca de un mono de mayor tamaño, siguiéndolo por distintas zonas del recinto. Según el cuidador, ese ejemplar “ha aceptado a Punch” y el pequeño se ha encariñado mucho con él.

Los trabajadores del zoológico también destacaron que el mono bebé mantiene su buen apetito, algo que consideran una señal positiva de su estado general. La evolución de Punch ha sido celebrada por miles de usuarios en redes sociales, quienes ven en su recuperación una historia de ternura, resiliencia y adaptación. Mientras tanto, el zoológico aseguró que seguirá observándolo de cerca para acompañar su proceso de integración.