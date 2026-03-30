Punch y sus nuevos amigos: el mono bebé ya no está solo en Japón; así va su proceso de adaptación

El pequeño primate, que se volvió famoso en redes sociales por cargar a todas partes un peluche de orangután, muestra ahora señales de adaptación y convivencia con otros ejemplares de su especie, según reportaron los cuidadores del zoológico de Ichikawa.
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Punch nació hace ocho meses, pero fue abandonado poco después por su madre y por otros monos del grupo. Ante esa situación, el personal del zoológico decidió darle un peluche para que le sirviera como una especie de “madre sustituta” y le ayudara a sobrellevar la soledad.
La imagen del bebé mono abrazado y arrastrando su muñeco enterneció a miles de personas en todo el mundo. Desde entonces, su historia se volvió viral y atrajo a visitantes de distintos países que viajaron hasta Japón solo para verlo.