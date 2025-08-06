El estrés, eficiente anticonceptivo para reducir población de ratas en Nueva York

Nueva York libra una guerra híbrida contra las ratas que, junto con los rascacielos, los taxis amarillos y la basura en las veredas, conforman la postal que locales y turistas suelen encontrarse cuando ponen un pie en la Gran Manzana.
Los métodos para combatir la presencia de estos roedores son múltiples y combinados: aplicaciones tecnológicas para detectar y mapear su presencia, métodos sofisticados como el uso de anticonceptivos desde el año pasado, e incluso inyecciones de dióxido y monóxido de carbono en las madrigueras para asfixiarlas.
A estas técnicas complejas, se suma lo más básico y al alcance de todos: eliminar la comida de las calles, tapar agujeros en infraestructuras y edificios y educar a los habitantes.