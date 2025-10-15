x

Feria de ciencias en Argentina terminó en tragedia: varios estudiantes heridos y un joven prendido en fuego “de pies a cabeza”

El experimento incluyó la manipulación de alcohol etílico y derivó en la hospitalización de varios alumnos.

  • La explosión que dejó al menos a cinco estudiantes heridos ocurrió en el Colegio Guadalupe en Palermo, Argentina. Foto: Marco Brindicci, La Nación.
    La explosión que dejó al menos a cinco estudiantes heridos ocurrió en el Colegio Guadalupe en Palermo, Argentina. Foto: Marco Brindicci, La Nación.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

15 de octubre de 2025
bookmark

Una jornada de experimentos y aprendizaje se convirtió en horror y desesperación en el barrio Palermo, en Argentina, luego de que una feria de ciencias en el Colegio religioso Guadalupe resultó en múltiples estudiantes hospitalizados, uno de ellos en grave estado.

Durante una clase de química, alrededor de las 10:00 a. m. los estudiantes de secundaria estaban realizando un experimento que involucraba la manipulación de alcohol etílico y algunas sustancias inflamables.

Lea también: Mujer murió electrocutada en Irlanda al usar su celular en la bañera

La situación se descontroló rápidamente cuando una reacción descontrolada generó la explosión de una mesa de trabajo. De acuerdo con los reportes, cinco personas tuvieron que ser asistidas, algunas de ellas trasladadas de urgencias a centros médicos por la gravedad de las quemaduras.

Lucas, el caso más grave luego del experimento

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios argentinos, el estudiante más afectado es Lucas, un joven de 16 años que, según le contaron los compañeros al diario La Nación, el estudiante “se prendió fuego de pies a cabeza”.

El joven de 16 años sufrió heridas en el pecho y en el rostro. Actualmente, se encuentra en grave estado en terapia intensiva con aproximadamente el 35% de su cuerpo quemado.

Otros dos menores, de 13 y 14 años, también sufrieron lesiones similares. Los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Fernández. Una madre que estaba observando el experimento también resultó herida.

¿Falta de medidas de seguridad?

El medio citado recogió más testimonios de los estudiantes del Colegio Guadalupe, quienes denunciaron que no había extintores (matafuegos) ni en el salón ni en el lugar.

En medio del caos, varios docentes reaccionaron para intentar salvar al joven envuelto en llamas. Inclusive, según el relato de un alumno, un profesor corrió a buscar un guardapolvo, lo arrojó sobre el joven para sofocar el fuego y otro profesor se le tiró encima para apagarlo.

Los estudiantes también criticaron duramente la actuación de su profesor de fisicoquímica. “Nuestro profesor se escondió, es un pelotudo”, declaró un alumno.

Este incidente ha encendido las alarmas en la comunidad educativa, ya que días atrás ocurrió un accidente similar. La semana pasada, una explosión en una escuela en Pergamino, Buenos Aires, dejó alrededor de 17 adolescentes lesionados.

Entre ellos, se encuentra Catalina Maglio, una niña de 10 años que sufrió quemaduras graves y una esquirla metálica alojada en su cerebro, permaneciendo internada en el Hospital Garrahan.

Ante la recurrencia de estas tragedias, el Ministerio de Educación de la Ciudad informó que acompañará a las familias y está evaluando la suspensión temporal de actividades prácticas con reactivos químicos. También estarían trabajando en un protocolo para implementar en ferias y experimentos con el fin de “reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros”.

Siga leyendo: Grabación de serie terminó en tragedia al dejar ocho personas quemadas en Bucaramanga

