Feria de ciencias en Argentina terminó en tragedia: varios estudiantes heridos y un joven prendido en fuego “de pies a cabeza”

Una jornada de experimentos y aprendizaje se convirtió en horror y desesperación en el barrio Palermo, en Argentina, luego de que una feria de ciencias en el Colegio religioso Guadalupe resultó en múltiples estudiantes hospitalizados, uno de ellos en grave estado. Durante una clase de química, alrededor de las 10:00 a. m. los estudiantes de secundaria estaban realizando un experimento que involucraba la manipulación de alcohol etílico y algunas sustancias inflamables. Lea también: Mujer murió electrocutada en Irlanda al usar su celular en la bañera La situación se descontroló rápidamente cuando una reacción descontrolada generó la explosión de una mesa de trabajo. De acuerdo con los reportes, cinco personas tuvieron que ser asistidas, algunas de ellas trasladadas de urgencias a centros médicos por la gravedad de las quemaduras.

Lucas, el caso más grave luego del experimento

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios argentinos, el estudiante más afectado es Lucas, un joven de 16 años que, según le contaron los compañeros al diario La Nación, el estudiante “se prendió fuego de pies a cabeza”. El joven de 16 años sufrió heridas en el pecho y en el rostro. Actualmente, se encuentra en grave estado en terapia intensiva con aproximadamente el 35% de su cuerpo quemado.

Otros dos menores, de 13 y 14 años, también sufrieron lesiones similares. Los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Fernández. Una madre que estaba observando el experimento también resultó herida.

¿Falta de medidas de seguridad?