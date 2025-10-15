Feria de ciencias en Argentina terminó en tragedia: varios estudiantes heridos y un joven prendido en fuego “de pies a cabeza”

Una jornada de experimentos y aprendizaje se convirtió en horror y desesperación en el barrio Palermo, en Argentina, luego de que una feria de ciencias en el Colegio religioso Guadalupe resultó en múltiples estudiantes hospitalizados, uno de ellos en grave estado.
Durante una clase de química, alrededor de las 10:00 a. m. los estudiantes de secundaria estaban realizando un experimento que involucraba la manipulación de alcohol etílico y algunas sustancias inflamables.
La situación se descontroló rápidamente cuando una reacción descontrolada generó la explosión de una mesa de trabajo. De acuerdo con los reportes, cinco personas tuvieron que ser asistidas, algunas de ellas trasladadas de urgencias a centros médicos por la gravedad de las quemaduras.