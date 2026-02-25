x

Jóvenes en bikini y cócteles: nueva foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein aumenta las acusaciones

A la reciente fotografía difundida se suman antiguas acusaciones —incluida una supuesta participación en una orgía—, elementos que reavivan el debate sobre el contexto y los hechos que rodearon aquel encuentro entre el científico y el financiero.

  • Stephen Hawking asistió a un encuentro científico promovido por Jeffrey Epstein meses antes de que el financiero enfrentara su primera acusación judicial. FOTO: AFP - Departamento de Justicia de EE. UU.
Andrea Lara
hace 2 horas
Una nueva fotografía del físico teórico Stephen Hawking salió a la luz tras la publicación de cientos de miles de imágenes y documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Conozca: Reino Unido: exigen publicar documentos del nombramiento de Andrés como representante comercial

En la imagen, que hace parte de los denominados “archivos Epstein”, el científico británico aparece en un entorno distendido acompañado por dos mujeres en bikini, cuyas identidades no fueron reveladas y cuyos rostros fueron cubiertos antes de hacerse público el material.

Se sabe que Hawking asistió en marzo de 2006 a un encuentro científico organizado por Epstein en su isla privada. De hecho, anteriormente ya se habían divulgado otras fotografías de ese viaje, en las que el físico compartía en una cena al aire libre y participaba en actividades académicas, incluida una experiencia a bordo de un sumergible.

La fotografía muestra a Stephen Hawking junto a dos mujeres en bikini durante una visita a la isla privada de Jeffrey Epstein en 2006. FOTO: Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, esta nueva imagen muestra un ambiente menos formal. Las mujeres sostienen bebidas y una de ellas parece acercar un cóctel hacia Hawking, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neuromotora que limitaba severamente su movilidad.

Lea aquí: Epstein y su relación con Colombia: Pastrana, una víctima y la burundanga

La visita del científico se produjo meses antes de que Epstein enfrentara su primera acusación formal por prostitución de menores en Estados Unidos. Años después, el nombre de Hawking fue mencionado en declaraciones relacionadas con el caso. Una de las denunciantes, Virginia Giuffre, afirmó que el físico habría participado en una orgía con menores, acusación que, según correos electrónicos revelados posteriormente, fue rechazada por el propio Epstein.

Hasta el momento, no existe evidencia judicial que vincule a Hawking con actividades delictivas en la isla. La publicación de esta nueva fotografía, no obstante, vuelve a situar su presencia en el lugar dentro del debate público que rodea uno de los escándalos más polémicos de las últimas décadas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué muestra la nueva foto de Stephen Hawking?
Muestra al científico británico en 2006 junto a dos mujeres en bikini durante una visita a la isla privada de Jeffrey Epstein.
¿Stephen Hawking fue acusado formalmente?
No. Hasta ahora no existe evidencia judicial que lo vincule con actividades delictivas en la isla.
¿Por qué se publica ahora la imagen?
Hace parte de los documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro del caso Epstein.


