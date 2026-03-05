Francia abrió sus bases militares en Medio Oriente a los aviones estadounidenses tras la escalada con Irán

Francia aceptó la propuesta de Estados Unidos en prestar sus bases militares en medio de la escalada del conflicto con Irán, que comenzó el sábado 28 de febrero cuando Washington e Israel atacaron Teherán, lo que dio como resultado la muerte del líder supremo, Alí Jameneí.

El ataque provocó la reacción de Irán, que comenzó a lanzar ofensivas contra países del Golfo aliados de Estados Unidos, dirigiendo especialmente sus ataques contra las bases militares y los intereses estadounidenses en la región.

El país europeo anunció que los aviones estadounidenses pueden instalarse “temporalmente” en sus bases militares ubicadas en Medio Oriente para contribuir así con la protección de sus socios en la región, según confirmaron fuentes del Estado Mayor del Ejército a la agencia EFE.

Aunque no precisaron cuáles bases por temas de seguridad, la decisión se habría tomado “en el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos”.