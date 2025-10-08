¿Obsesión con Colombia? Frisby España retiró malteada de Chocorramo, pero buscó convencer a Juan Valdez

La compañía Frisby España que se encuentra en disputa legal con la empresa Frisby nacida en Pereira, Colombia, había lanzado semanas atrás su malteada con un producto reconocido en el mercado colombiano, sin embargo, ya anuncio el retiro de esta en sus restaurantes.
Se trata de la malteada de Chocorramo, un producto anunciado por la compañía española en sus redes sociales a finales de septiembre haciendo alusión a una bebida hecha con el famoso ponqué que ha posicionado a la empresa colombiana Ramo.
Tras varios días de polémica por el lanzamiento del producto, Frisby España informó a través de un comunicado la interrupción de su ‘Milshake de Chocorramo’.
“En relación con los acontecimientos y la polémica reciente, así como con los intercambios mantenidos con Productos Ramo S.A.S., informamos que, si bien mantenemos nuestra posición jurídica respecto al uso descriptivo y legítimo de productos adquiridos legalmente en Europa, hemos decidido interrumpir el aprovisionamiento del producto Chocorramo”, dice el documento de la empresa española.