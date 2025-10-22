Trump sube el tono: dice que Petro “es un matón” y que fabrica “muchas drogas”; el presidente respondió

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos no cesan. Este miércoles, en medio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump arremetió nuevamente contra Gustavo Petro y le envió una advertencia, señalándolo de ser un matón. Le puede interesar: “Sacar a Trump”: las frases más polémicas de entrevista de Petro en la que defendió a Maduro en plena crisis con EE. UU. “Es un matón, está fabricando muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína. Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”, dijo el magnate.

El presidente Trump aseguró agregó a su comentario que “justo hoy hemos detenido todos los pagos dirigidos a Colombia (...). No. Llegamos a un acuerdo, hicimos un arreglo con eso”.

Posteriormente, continuó sus ataques contra el jefe de Estado colombiano, sobre quien expresó que “él es un matón y un tipo malo y ha perjudicado gravemente a su país. A Colombia le está yendo muy mal. Producen cocaína, tienen fábricas de cocaína”. “Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas, que entran a los Estados Unidos, pasando generalmente por México”, añadió el mandatario republicano rodeado de varios de sus funcionarios, entre los que se encontraba su secretario de Estado, Marco Rubio.

Finalmente, Donald Trump advirtió al presidente Petro que “será mejor que presten atención o tomaremos acciones muy serias contra él y su país. A lo que él ha llevado a su país es una trampa mortal”. En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que emprenderá acciones jurídicas y se defenderá con abogados estadounidenses “en la justicia estadounidense”. “De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense” (sic), declaró. Además, aseguró que “siempre” estará en contra de “genocidios y asesinatos del poder” en el Caribe. “Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, precisó.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que Trump no conoce al presidente Petro ni al país. “Él se deja llevar por algunas personas cercanas que solamente escuchan la derecha colombiana, que le llevan una cantidad de argumentos infundados y mal intencionados. Esa es la teoría mía”. Frente a las acciones jurídicas que adoptará Petro, el ministro del Interior sostuvo que en Estados Unidos, según su legislación, “hay cómo denunciar a quien denuncia falsamente o realmente lo hace a propósito y adrede como mala intención”. De acuerdo con el ministro, la idea ahora es “buscar una línea real para que se le pueda llegar al presidente Trump o llevar al presidente Trump una información real de dónde queda Colombia, qué es Colombia, cuál es la historia de Colombia y cuál es la historia del presidente Petro para que lo llamen narcotraficante, cuando él es el que más ha peleado contra los narcotraficantes”. Estas palabras del presidente gringo se suman a las tensiones que han tenido ambos mandatarios en los últimos meses, desde que el republicano volvió al poder. Intercambios en los que Trump lo ha señalado de ser un “líder del narcotráfico” y en los que anunció que suspendería la ayuda económica que ese país entrega a Colombia. De hecho, en una entrevista de Petro con Daniel Coronell el pasado lunes, el mandatario aseguró que “la humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”. Le puede interesar: El “señor arancel”, “sacar a Trump” y “soy un sobreviviente”: así escaló la tensión Petro en su disputa con Trump

“El señor Trump decidió a todo el mundo, no a Colombia, ponerle aranceles. No tiene nada qué ver conmigo, no me echen la culpa. Siempre le echan la culpa a Petro todo el tiempo. El señor arancel decidió a todo el mundo ponerle aranceles”, señaló en ese diálogo Gustavo Petro. El Gobierno estadounidense lleva adelante desde hace unos meses una investigación a las cuentas del círculo cercano del jefe de Estado para evaluar si lo incluye a él, a su familia y a su círculo cercano en la Lista Clinton.

Bloque de preguntas y respuestas

