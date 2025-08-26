Argentina también declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista: se sumó a EE. UU. y dos países latinoamericanos

El Gobierno de Argentina declarada como organización terrorista internacional al Cártel de los Soles, un grupo al que Estados Unidos ha vinculado directamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de forma que Buenos Aires se suma así a otros países de la región que han tomado esta misma medida.
"Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace las paga”, anunció la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a través de su perfil en la red social X.