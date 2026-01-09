Riesgo país de Venezuela se desploma tras la caída de Nicolás Maduro: ¿qué significa para los inversionistas?

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, se han ido configurando cambios para el panorama de la economía en ese país. Por ejemplo, el riesgo país se desplomó considerablemente, una buena señal para futuras inversiones extranjeras.
Así lo explicó el economista venezolano José Manuel Puente, profesor del IESA y de la IE University de Madrid. El académico indicó que ese indicador descendió con fuerza tras la operación gringa en Caracas.
Puente publicó en su cuenta de X que el indicador —que mide la prima de riesgo— se ubicó en 8.898 puntos el 5 de enero, una reducción significativa desde 12.764 puntos el 2 de enero y los 23.773 puntos con los que cerró 2025.