Primicia | Salió el jefe financiero de Presidencia, Sergio Beltrán: “no puedo renunciar a mis principios”

Sergio Beltrán, el jefe financiero de la Presidencia —que es un cargo clave de esa entidad—, renunció a su cargo este viernes, según lo conoció en primicia EL COLOMBIANO.
“Hoy quiero despedirme agradeciéndoles sinceramente por el apoyo, el compromiso y el profesionalismo con el que trabajamos juntos. Para mí fue un privilegio liderar este equipo y aprender de cada uno de ustedes. Me llevo el respeto, la confianza y la satisfacción del trabajo bien hecho. Les deseo muchos éxitos en lo que viene para la entidad y estoy seguro que seguirán haciendo un gran trabajo y dejando en alto el nombre de nuestro equipo financiero”, dijo Beltrán a su equipo.
Pero añadió: “Quiero que sepan que la única razón por la cual me voy de esta manera intempestiva de la entidad, es por algo muy simple pero valioso para mí y es que puedo renunciar a los privilegios pero nunca a mis principios. Gracias por todo y mis mejores deseos siempre”, concluye la comunicación.