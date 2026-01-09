x

Manizales Down Town: la carrera más icónica de la Feria que vuelve este sábado para desafiar los límites

La carrera extrema contará con 40 deportistas nacionales e internacionales en una jornada de mucha adrenalina.

Redacción El Colombiano
hace 9 horas
La adrenalina regresa a las calles de la capital caldense con la edición 19 de Manizales Down Town, la competencia de downhill urbano que se ha convertido en uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Feria de esa ciudad.

Este sábado 10 de enero, turistas y locales podrán disfrutar de esta carrera extrema que reúne a 40 deportistas nacionales e internacionales, quienes descenderán a toda velocidad por un circuito urbano que cruza tres barrios de la ciudad, con una distancia total de 1.250 metros.

Le puede interesar: Con miras al reto mundialista, Colombia confirmó duelos de alto calibre contra Croacia y Francia: estas son las fechas

El trazado pondrá a prueba la técnica y el coraje de los competidores, quienes deberán bajar más de 300 escalas, enfrentándose a pendientes pronunciadas y obstáculos urbanos a velocidades que oscilan entre 40 y 60 kilómetros por hora, en un recorrido que exige máxima precisión, control y nervios de acero.

Manizales Down Town: la carrera más icónica de la Feria que vuelve este sábado para desafiar los límites

Manizales Down Town se ha consolidado como un espectáculo deportivo único, seguido por miles de aficionados que año tras año se ubican en puntos estratégicos del recorrido, especialmente en el sector del barrio Cervantes, para vivir de primera mano la emoción del down hill urbano.

En la edición anterior, el caucano Sebastián Holguín se consagró campeón en la categoría masculina con un tiempo de 1 minuto, 30 segundos y 03 centésimas, mientras que Valentina Roa se quedó con el primer lugar en la rama femenina tras registrar 1 minuto y 45 segundos, resultados que reflejan el alto nivel competitivo del evento.

La nómina de participantes incluye deportistas provenientes de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Caldas y Antioquia, además de invitados internacionales de Chile, ratificando el carácter internacional y la proyección global de la competencia.

“Estoy muy contento de estar en el Down Town de Manizales, una pista muy agresiva y muy técnica. Feliz de participar en la competencia porque me encanta la adrenalina, la organización y todo lo que se vive en este evento de ciudad”, aseguró Pedro Ferreira, atleta chileno, uno de los mejores especialistas en descenso urbano que participará en dicha competencia.

La carrera es apoyada por la Alcaldía de Manizales y liderada porJorge Jaramillo, conocido como “Chigüiro”, referente del deporte extremo en Colombia y gestor de importantes eventos internacionales que han posicionado a Manizales como un escenario ideal para competencias de alto nivel.

“Este sábado 10 de enero viviremos la edición número 19 del Down Town Manizales, un evento de ciudad y de país con la participación de deportistas internacionales y los mejores jinetes colombianos, que hoy son potencia a nivel mundial en este deporte. Vamos a vivir grandes emociones con los participantes y espectadores en esta gran fiesta deportiva”, ratificó Jorge Mario Jaramillo, Director deportivo y creador del Centro de Manizales.

Con una técnica de organización de primer nivel, un recorrido desafiante y una ciudad que vibra con el deporte extremo, Manizales Down Town edición 19 promete ser nuevamente uno de los eventos más destacados de la Feria, fortaleciendo la proyección de la capital caldense y de Colombia como epicentro del downhill urbano en Latinoamérica.

