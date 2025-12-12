Autoridades investigan extraña muerte de una mujer y un bebé en un carro tras choque en Bogotá

En extrañas condiciones, una mujer y un bebé perdieron la vida en Bogotá. Las autoridades investigan varias hipótesis para esclarecer qué desencadenó la tragedia.
Hacia las 3:00 a.m. de este viernes 12 de diciembre, las autoridades y organismos de socorro recibieron una llamada de alerta, luego de registrarse un aparente accidente de tránsito en la calle 63 del barrio Bosque Popular.
Al llegar encontraron una escena desconcertante: una mujer, de aproximadamente 30 años, y un bebé de meses estaban sin vida al interior del vehículo que permanecía sobre un separador.