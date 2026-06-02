Marco Rubio calificó a Petro como “problemático” y dijo que en la región hay países que no son aliados de EE. UU. como Colombia

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se refirió al presidente Gustavo Petro como “problemático”. Lo hizo en medio de unas declaraciones en las que estaba hablando de los países que han cooperado con Estados Unidos en la región, en los que no incluyó del todo a Colombia, pero tampoco lo puso al nivel de Cuba o Nicaragua, que tienen regímenes dictatoriales. “Ahora contamos en este hemisferio con una coalición de países amigos, más de una docena, que se han unido para trabajar no solo en los temas de seguridad que todos compartimos, sino también en la prosperidad económica que va de la mano con ellos”, dijo Rubio. A renglón seguido, nombró a los que no hacen parte de esa “coalición”: Nicaragua, Cuba. Luego, dijo que “Venezuela todavía tiene algunos desafíos; Brasil que está en medio de un ciclo electoral y hasta cierto punto el gobierno actual de Colombia; al menos, el presidente ha sido problemático”. Lea también: Venezuela ya envió 10 millones de barriles de petróleo a EE. UU.: Rubio defendió acuerdo con Trump Luego dijo que, en general, “es una región con aliados, líderes amistosos con Estados Unidos y acciones amistosas con Estados Unidos”. Pero dijo que “obviamente debemos operacionalizar eso después de veinte años de negligencia, en los que China y otros poderes se metieron en nuestro hemisferio occidental en detrimento no solo de los intereses nacionales de Estados Unidos, sino de los de la gente de esos países”.

El impacto real de las declaraciones de Rubio. sobre Colombia

Para Rafael Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, las declaraciones de Rubio no son de alto impacto.

“Es una declaración que hace en una comparecencia el Congreso de Estados Unidos, a petición de senadores que solicitaron una audiencia para hablar de política exterior. Él deja claro que Cuba y Nicaragua son un problema, qué Brasil está en proceso electoral y que el presidente de Colombia ha sido problemático. No es mentira, pero tampoco podría ser visto como algo más allá”, explicó Piñeros. “Es decir, Rubio hace por encima un paneo sobre la región, pero al Congreso y a EE. UU. lo que le importa hoy es lo que pasa en Irán y lo que pasa eventualmente, ni siquiera como prioridad número uno, en Ucrania”, agregó el experto.

Las tensiones bilaterales entre Donald Trump y Gustavo Petro

Si bien Estados Unidos viene tomando acciones determinantes en América Latina como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela o las negociaciones con el régimen dictatorial en Cuba, en este momento, según lo dicho por el experto, la prioridad está en Irán.

No por eso el país descuida sus relaciones con Colombia, a pesar de que haya habido relaciones tensas entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro. Sobre todo, por temas ideológicos y por la personalidad de ambos presidentes, que han manejado choques diplomáticos hasta por redes sociales. Y fue el gobierno Trump quien metió a Petro en la llamada lista OFAC o lista “Clinton”, donde EE. UU. incluye a personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas, aunque suele ser usada como una herramienta de presión diplomática. Lea también: Los protagonistas que reforzaron la confianza democrática en las elecciones del 31 de mayo

Elecciones de 2026: El papel de los observadores norteamericanos

Otra figura importante en las relaciones recientes del país con EE. UU. ha sido el senador republicano por el Estado de Ohio, Bernardo “Bernie” Moreno Mejía, nacido en Bogotá y nacionalizado estadounidense. El senador participó como observador internacional en las elecciones presidenciales celebradas el 31 de mayo en Colombia. Incluso, destacó la transparencia del proceso electoral colombiano, en medio de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al mismo. Moreno señaló que la jornada electoral colombiana contó con un amplio esquema de observación y sostuvo que hubo más observadores que en otros procesos electorales que ha conocido. Según indicó, incluso transmitió al presidente Donald Trump que Estados Unidos tiene aspectos por aprender de las instituciones electorales y del sistema de votación colombiano. En una publicación en la red social X, Moreno wrote: “La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. También agregó: “(...) La sólida asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente con la necesidad continua de una cooperación robusta en materia de seguridad ante los desafíos compartidos”. Finalmente, anunció que regresará al país para la segunda vuelta presidencial. “La democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas, y a pedido del CNE, regresaré para observar la ronda final”.

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