x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Mencionan a Harvey Levin, fundador de TMZ, en correos de los archivos de Jeffrey Epstein

Un correo del consultor Mike Sitrick al financiero fallecido menciona al periodista como contacto cercano, aunque los documentos no señalan ninguna acusación ni implicación criminal en su contra.

  • Harvey Levin, fundador del portal TMZ, fue mencionado como “buen amigo” en un correo incluido en la más reciente publicación de documentos oficiales vinculados al caso Jeffrey Epstein. FOTO: Asa Mathat.
    Harvey Levin, fundador del portal TMZ, fue mencionado como “buen amigo” en un correo incluido en la más reciente publicación de documentos oficiales vinculados al caso Jeffrey Epstein. FOTO: Asa Mathat.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
bookmark

Harvey Levin, fundador del portal de noticias de celebridades TMZ, fue mencionado en un correo electrónico incluido en una nueva tanda de documentos oficiales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y trata de personas.

Conozca: EE. UU. publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

En el mensaje, enviado por el ejecutivo de comunicaciones de crisis Mike Sitrick, Levin es descrito como un “buen amigo”. “Intenté llamarte. Harvey Levin, quien dirige TMZ, es un buen amigo. No han informado nada sobre esto, pero podría intentar que publique algo sobre la duquesa y su marcha atrás”, dice el texto.

Epstein respondió que estaba de acuerdo con filtrar información a la prensa británica, pero consideró necesario emitir primero un comunicado.

Los documentos no contienen acusaciones ni sugieren que Levin haya estado involucrado en actividades ilegales.

Lea también: Trump, Musk y hasta el expresidente Pastrana figuran en nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein

Los correos forman parte de más de tres millones de páginas divulgadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de una orden legal para transparentar los archivos vinculados al caso Epstein. El paquete incluye además miles de videos e imágenes recopilados durante las investigaciones.

El vicefiscal general Todd Blanche explicó que la liberación busca cumplir con las obligaciones legales y garantizar mayor transparencia pública, aunque reconoció que algunos sectores consideran que aún faltan documentos por publicarse.

La liberación busca cumplir con las obligaciones legales y garantizar mayor transparencia pública. FOTO: redes sociales.
La liberación busca cumplir con las obligaciones legales y garantizar mayor transparencia pública. FOTO: redes sociales.

La divulgación se produce años después de la muerte de Epstein, quien falleció en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Algunos legisladores demócratas han pedido que se revele la totalidad del material, al señalar que todavía podrían existir archivos retenidos tras el proceso de revisión y edición.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida