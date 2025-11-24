Hezbolá entierra a su jefe militar, muerto en un bombardeo de Israel

El movimiento libanés Hezbolá despidió este lunes a su jefe militar, Haitham Ali Tabatabai, muerto el domingo en un bombardeo israelí en un suburbio del sur de Beirut.

Tabatabai es el comandante de Hezbolá de mayor rango asesinado por Israel desde el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de hostilidades.

El asesinato de Tabatabai se produce en plena intensificación de los ataques de Israel contra Líbano, y cuando Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno libanés para el desarme de Hezbolá.

Cientos de simpatizantes de Hezbolá se congregaron al sur de Beirut para la procesión funeraria de Tabatabai y de otros dos cuadros del movimiento muertos el domingo.

Los ataúdes envueltos en la bandera amarilla de este movimiento afín a Irán fueron cargados por milicianos vestidos con uniformes militares que entonaron cánticos religiosos, reportó un corresponsal de AFP.

La multitud también gritó consignas contra Israel y Estados Unidos y los asistentes portaron retratos de dirigentes del grupo y del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Irán calificó el asesinato de “cobarde” y los Guardianes de la Revolución declararon que “es incuestionable el derecho del eje de la resistencia y de Hezbolá a vengarse”, en referencia a los grupos cercanos a Teherán y hostiles a Israel de la región.

El ejército israelí afirmó el domingo que “eliminó” a Tabatabai, presentado como “el jefe del Estado Mayor de Hezbolá”.