x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Hezbolá entierra a su jefe militar, muerto en un bombardeo de Israel

A pesar de la tregua en Medio Oriente, el ejército israelí no ha cesado de bombardear al Líbano y ha aumentado su estrategia militar.

  • Haitham Ali Tabatabai, líder militar de Hezbolá, fue enterrado este lunes tras ser bombardeado por Israel en Beirut, Líbano. Foto: Getty Images
    Haitham Ali Tabatabai, líder militar de Hezbolá, fue enterrado este lunes tras ser bombardeado por Israel en Beirut, Líbano. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El movimiento libanés Hezbolá despidió este lunes a su jefe militar, Haitham Ali Tabatabai, muerto el domingo en un bombardeo israelí en un suburbio del sur de Beirut.

Tabatabai es el comandante de Hezbolá de mayor rango asesinado por Israel desde el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de hostilidades.

Lea también: Alto funcionario de EE. UU. tendría previsto reunirse con el principal negociador de Hamás: esto se sabe

El asesinato de Tabatabai se produce en plena intensificación de los ataques de Israel contra Líbano, y cuando Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno libanés para el desarme de Hezbolá.

Cientos de simpatizantes de Hezbolá se congregaron al sur de Beirut para la procesión funeraria de Tabatabai y de otros dos cuadros del movimiento muertos el domingo.

Los ataúdes envueltos en la bandera amarilla de este movimiento afín a Irán fueron cargados por milicianos vestidos con uniformes militares que entonaron cánticos religiosos, reportó un corresponsal de AFP.

La multitud también gritó consignas contra Israel y Estados Unidos y los asistentes portaron retratos de dirigentes del grupo y del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Irán calificó el asesinato de “cobarde” y los Guardianes de la Revolución declararon que “es incuestionable el derecho del eje de la resistencia y de Hezbolá a vengarse”, en referencia a los grupos cercanos a Teherán y hostiles a Israel de la región.

El ejército israelí afirmó el domingo que “eliminó” a Tabatabai, presentado como “el jefe del Estado Mayor de Hezbolá”.

Por otra parte, el grupo extremista libanés declaró que Tabatabai había asumido el papel de comandante militar tras la última guerra con Israel, en la que el grupo sufrió grandes pérdidas, incluida la muerte de sus principales dirigentes.

Israel ha bombardeado repetidamente Líbano a pesar de la tregua, argumentando que sus objetivos son miembros e infraestructuras de Hezbolá para impedir que el grupo se rearme.

Según el acuerdo, Hezbolá debía retirar sus fuerzas al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel, y desmantelar su infraestructura militar en esa zona.

En virtud de un plan aprobado por el gobierno, el ejército libanés debe desmantelar la infraestructura militar de Hezbolá al sur del río antes de que termine el año. El grupo extremista ha rechazado enérgicamente esta medida.

Durante el funeral, Ali Damush, un alto mando del movimiento chiita, afirmó que el asesinato de Tabatabai busca “asustar y debilitar” a Hezbolá para que “se rinda y se someta” y aseguró que no se logrará este objetivo.

Además, instó a las autoridades de Líbano a “rechazar las presiones” para someterse a lo que calificó de “dictados” de Estados Unidos e Israel.

Siga leyendo: Autoridades investigan presuntos nexos de “Pitufo” con el grupo terrorista Hezbolá a través de ganado

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida