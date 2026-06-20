Videos | Devastador incendio en hotel de República Dominicana dejó una mujer muerta y obligó a evacuar a casi 1.700 turistas

Un intenso incendio en un complejo hotelero de Bayahíbe, en la costa sureste de República Dominicana, dejó este viernes una turista muerta y obligó a la evacuación masiva de 1.690 huéspedes, según han informado las autoridades locales.
El fuego se ha originado en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham y se propagó con extrema rapidez debido a la naturaleza inflamable de sus techos, construidos con paja y caña.
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Las autoridades dominicanas confirmaron el fallecimiento de una turista italiana de 46 años, quien no logró sobrevivir a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia.