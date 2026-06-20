Videos | Devastador incendio en hotel de República Dominicana dejó una mujer muerta y obligó a evacuar a casi 1.700 turistas

Un intenso incendio en un complejo hotelero de Bayahíbe, en la costa sureste de República Dominicana, dejó este viernes una turista muerta y obligó a la evacuación masiva de 1.690 huéspedes, según han informado las autoridades locales. El fuego se ha originado en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham y se propagó con extrema rapidez debido a la naturaleza inflamable de sus techos, construidos con paja y caña. Lea también: Ucrania lanzó el ataque de drones más grande contra Moscú: refinerías incendiadas y aeropuertos cerrados Las autoridades dominicanas confirmaron el fallecimiento de una turista italiana de 46 años, quien no logró sobrevivir a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha informado de que el incendio ya se encuentra “bajo control” y detalló el despliegue en un comunicado oficial. “El COE mantiene el control y la coordinación general de las operaciones de respuesta, en conjunto con los diferentes cuerpos de bomberos de la región (...), quienes continúan trabajando de manera ininterrumpida para sofocar por completo el siniestro. Como parte de las acciones de protección a la vida, fueron evacuados aproximadamente 1.690 huéspedes, quienes han sido reubicados en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas”, reza el comunicado. Entérese: Incendio consumió bodega de reciclaje localizada cerca del centro de Medellín ¿qué lo ocasionó?

Ante la velocidad con la que las llamas han derribado las estructuras, el personal de seguridad del establecimiento y las brigadas internas activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Miles de turistas y trabajadores fueron conducidos de forma preventiva hacia la franja de arena colindante con el mar para mantener una distancia segura del foco del fuego, según ha informado el diario local El Comercio. Como medida de precaución adicional, las autoridades también ordenaron desalojar varios complejos hoteleros aledaños para mitigar los riesgos por la densa humareda y el desprendimiento de materiales encendidos arrastrados por el viento. Lea más: Colisión de dos trenes en Inglaterra deja un muerto y decenas de heridos

Asimismo, el Ministerio de Turismo dominicano garantizó el apoyo logístico para asegurar la continuidad de los planes de viaje de los turistas afectados y la colaboración necesaria con las autoridades consulares italianas ante el trágico incidente. “Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, concluye el comunicado del COE. Siga leyendo: Tragedia en EE. UU.: Accidente aéreo en Missouri dejó doce paracaidistas muertos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas