Videos | Llamas sin control: Chile declara estado de catástrofe por incendios que dejan, por lo menos, 19 muertos

La gravedad de los incendios en el sur de Chile se pueden medir en el anuncio del presidente Gabriel Boric en un mensaje en su cuenta de X: “Ante la gravedad de los incendios forestales en curso, he decidido declarar estado de catástrofe”. Y es que, durante el fin de semana, una serie de incendios forestales se desataron en el sur de Chile y avanzan sin control, dejando a su paso a, por lo menos, 19 muertos y miles de evacuados, de acuerdo al último balance oficial. Lea aquí: Trump y América Latina: el mapa de quiénes son los mandatarios aliados, críticos y rivales en la región En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos combatían 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, en la provincia de Concepción, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, la capital. Las dos regiones se mantienen bajo alerta roja. “Todos los recursos están disponibles”, agregó Boric en la publicación en la que anunció estado de catástrofe.

En el último reporte oficial, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, actualizó a 19 la cifra de muertos. “El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno, a la región de Ñuble”, afirmó. Antes, al reportar 18 víctimas, el presidente aseguró que tenía “la certeza de que ese número va a aumentar”.

En su publicación más reciente sobre la situación, Boric indicó que, en la noche anterior, en la que hubo toque de queda en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco, “la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado”; sin embargo, “las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos”. “Estamos en trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas”, añadió Boric.

El presidente viajó el domingo a la región afectada para liderar las labores. Regresó luego a Santiago y anunció que este lunes se reunirá con el mandatario electo, José Antonio Kast, “para compartirle información actualizada” y contener la emergencia. “En momentos difíciles, Chile se une. Nuestro gobierno y el presidente electo trabajaremos juntos”, concluyó el mandatario. Siga leyendo: Él es José Antonio Kast, el ultraderechista que gobernará en Chile: pinochetista, provida y antiinmigrante El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas. Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas. Debido a las llamas, la aerolínea Latam anunció la flexibilidad de sus vuelos desde y hacia las regiones afectadas, que pese a la emergencia, operan con normalidad. “Sin embargo, los pasajeros que tengan un vuelo programado para el 19 de enero y prefieran reprogramar o devolver su pasaje, podrán hacerlo sin costo”, informaron desde la aerolínea sobre los vuelos desde y hacia la región de Concepción.

La emergencia también afectó la realización de eventos como el partido amistoso entre Racing de Argentina y la Universidad de Chile, que iban a enfrentarse este domingo en el estadio Municipal de Concepción. Los incendios comenzaron la tarde del sábado y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron con poblaciones completas. “A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo”, contó a la AFP Matías Cid, un estudiante de 25 años que reside en Villa Italia, en Penco. La velocidad de las llamas fue tal que “tuvimos que salir sólo con lo que teníamos puesto. Creo que nos quedamos veinte minutos más y nos morimos calcinados”, agregó.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo a periodistas que sólo en este lugar murieron calcinadas 14 personas. En la vecina Lirquén, el panorama era igual de desolador. El incendio avanzó en “segundos y quemó varias poblaciones”. Muchos de los vecinos “se salvaron del fuego porque arrancaron hacia la playa”, relató Alejandro Arredondo, un habitante de Lirquén de 57 años. “No quedó nada parado”, añadió frente a una imagen dantesca en la mañana del domingo: latas, vigas y el poco del concreto que se salvó de las llamas aún ardiendo. Lirquén es un pequeño poblado portuario, de unos 20.000 habitantes, por donde se envían al exterior, principalmente, productos forestales.

Incendios recurrentes en Chile