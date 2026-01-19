Videos | Llamas sin control: Chile declara estado de catástrofe por incendios que dejan, por lo menos, 19 muertos

La gravedad de los incendios en el sur de Chile se pueden medir en el anuncio del presidente Gabriel Boric en un mensaje en su cuenta de X: “Ante la gravedad de los incendios forestales en curso, he decidido declarar estado de catástrofe”.
Y es que, durante el fin de semana, una serie de incendios forestales se desataron en el sur de Chile y avanzan sin control, dejando a su paso a, por lo menos, 19 muertos y miles de evacuados, de acuerdo al último balance oficial.
En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos combatían 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, en la provincia de Concepción, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, la capital. Las dos regiones se mantienen bajo alerta roja. “Todos los recursos están disponibles”, agregó Boric en la publicación en la que anunció estado de catástrofe.