Inflación en Venezuela se disparó a 475% en 2025, la más alta del mundo

Venezuela cerró 2025 con la inflación más alta del mundo: 475%, una brutal aceleración encadenada al descontrol cambiario por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el depuesto Nicolás Maduro.
El gobierno de Donald Trump ha levantado de manera gradual ese castigo tras derrocar a Maduro en una incursión militar el 3 de enero.
Delcy Rodríguez, su vicepresidente y cerebro económico, asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con Washington. Ambos países anunciaron la víspera que reanudarán los lazos diplomáticos, rotos en 2019.
El Banco Central de Venezuela (BCV) reveló el dato de la inflación este viernes, siendo esta la primera vez que lo publica desde hace más de un año.
En 2024, Maduro informó que la inflación se situó en 48%, aunque no hubo un informe del banco emisor.
Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el año pasado Venezuela registró el alza de precios más alta del mundo.
“Tengo que zanquear de supermercado a otro. No debe ser”, dijo a la AFP Alix Aponte, contadora de 58 años en una venta de verduras. Ante los elevados precios, “un aumento de salario sería muy importante”.