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Pilas: este lunes 25 de mayo comienzan las votaciones presidenciales en el exterior, ¿cómo consultar su puesto de votación?

Más de un millón de colombianos que viven fuera del país están habilitados para votar en estas elecciones presidenciales.

  • En el exterior habrá 253 puestos en 67 países habilitados para que los colombianos puedan votar. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    En el exterior habrá 253 puestos en 67 países habilitados para que los colombianos puedan votar. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 54 minutos
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A diferencia de lo que ocurre en el territorio nacional, donde las votaciones se llevan a cabo en un solo día, los comicios presidenciales fuera de Colombia se desarrollan durante una semana completa, abriéndose las urnas el próximo lunes, 25 de mayo.

Así lo anunció la Registraduría, quien además detalló que un total de 1.414.661 colombianos están habilitados dentro del censo electoral para ejercer su derecho al voto fuera del país.

Lea también | Elecciones: Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, así puede consultar el puesto de votación

En total, se instalarán 253 puestos de votación en 67 países donde se habilitarán 1.489 mesas de votación que estarán abiertas hasta el sábado 30 de mayo y 2.181 mesas que se clausurarán el domingo, 31 de mayo.

La entidad aclaró que, similar a lo que ocurre en Colombia, el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, versión física o en el móvil. Tanto el pasaporte como la libreta militar no reemplazan la cédula y, por lo tanto, no son válidos.

¿Cuántos puestos de votación hay por país?

En total habrán 253 puestos de votación fuera del país. Los países que más cuentan con lugares habilitados para sufragar son Estados Unidos y España donde se instalarán 57 y 24 puestos respectivamente. Venezuela es el tercer país con 23 puestos de votación.

Brasil es el cuarto país con mayor número de puntos instalados para votar con 12 puestos, seguido de Italia con 9. En el vecino país, Ecuador, hay 8 puntos de votación mientras que en Canadá, Francia y México habrá 6 puestos. Alemania, Australia y Panamá contará con 5 lugares para votar, China y Suiza con 4 y Argentina, Austria, Chile y Japón esperarán a los colombianos en 3 puestos.

Los ciudadanos que deseen consultar su puesto de votación lo pueden hacer a través de la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co en la opción “Consultar lugar de votación” o descargando la aplicación aVotar a través de Google Play y App Store.

Siga leyendo: Más de 700 puestos de votación de 15 departamentos presentan amenazas electorales

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