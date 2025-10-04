Caipirinha venenosa: casi 200 intoxicaciones y dos muertos este fin de semana tienen a las autoridades de Brasil en alerta

De los bares chic de Sao Paulo a las playas de Rio de Janeiro, los brasileños están bajo alerta por una ola de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas que pueden ser mortales.
Las autoridades reportaron el sábado 195 casos registrados de intoxicación por metanol, un alcohol altamente peligroso que no debe usarse en destilados. La mayoría está aún en investigación.
El metanol es un químico industrial altamente tóxico para los humanos, cuya ingesta daña el hígado y los nervios.
El Ministerio de Salud confirmó dos muertos tras ingesta de bebidas alcohólicas, mientras que otros 12 decesos están en análisis.
Ocho de cada diez casos se registraron en Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, aunque también hubo casos en otros seis estados y en la capital, Brasilia.