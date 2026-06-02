Irán anuncia funeral de Estado de tres días por la muerte de Alí Jamenei

Irán que anunció que realizará un funeral de Estado de tres días para despedir al líder supremo Alí Jamenei fallecido el pasado 28 de febrero durante los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel que desencadenaron una escalada militar sin precedentes en Oriente Medio. La ceremonia, cuya fecha aún no ha sido definida, había sido programada inicialmente para el 4 de marzo, pero fue aplazada debido al conflicto armado que estalló tras la ofensiva. Ahora, las autoridades iraníes trabajan en la organización de un homenaje nacional que se espera reunión a millones de personas. El vicealcalde de Teherán, Mohammad Amin Tavakolizadeh, informó que el funeral tendrá una duración de tres días y que los actos se desarrollarán en varias ciudades del país. Aunque no confirmó una fecha exacta, indicó que podrían celebrarse al comienzo de Muharram, el primer mes del calendario islámico, que este año inicia a mediados de junio.

Las ceremonias tendrán lugar en Teherán, así como en las ciudades santas de Qom y Mashhad. Este último será el lugar de descanso final de Jamenei, quien se dirigió a la República Islámica de Irán durante casi 37 años y fue una de las figuras más influyentes de la política de Oriente Medio desde finales de la década de 1980. Conozca: ¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE.UU. UU. atacarán a Irán Según las autoridades iraníes, solo en Teherán los homenajes públicos podrían extenderse durante al menos 24 horas consecutivas. Los organizadores estiman una asistencia de hasta 20 millones de personas, una cifra que convertiría el funeral en una de las mayores concentraciones públicas de la historia reciente del país.

¿Cómo murió Alí Jamenei?

La muerte de Jamenei ocurrió durante una operación militar conjunta ejecutada por Israel con el apoyo de inteligencia de Estados Unidos. De acuerdo con informes publicados por medios internacionales, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) habría participado durante meses en trabajos de seguimiento para determinar con precisión los movimientos del líder iraní y de otros altos funcionarios del régimen. Lea aquí: El Ayatolá Jamenei está “gravemente herido” pero sigue lúcido tras ofensiva de EE.UU. UU., según el NYT La ofensiva, lanzada el 28 de febrero contra un complejo gubernamental en Teherán, también dejó muertos a varios miembros de la cúpula militar iraní, entre ellos el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, y el asesor de seguridad Ali Shamkhani. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí

Tras la muerte de Jamenei, Irán activó un mecanismo de transición política en el que fue elegido su hijo Mojtaba Jamenei como nueva figura líder del país.

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