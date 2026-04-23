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El Ayatolá Jamenei está “gravemente herido” pero sigue lúcido tras ofensiva de EE. UU., según el NYT

Informes del New York Times indicaron que el sucesor de Ali Jamenei ha delegado el control operativo a la Guardia Revolucionaria debido a las secuelas del bombardeo, que incluyen quemaduras y cirugías.

  • Con el líder supremo incapacitado para hablar y oculto por seguridad, el “ejército ideológico” asume las riendas del régimen. Sobrevivió al ataque que terminó con una era en Irán, pero el precio fue su rostro y su voz. FOTO: AFP
    Con el líder supremo incapacitado para hablar y oculto por seguridad, el “ejército ideológico” asume las riendas del régimen. Sobrevivió al ataque que terminó con una era en Irán, pero el precio fue su rostro y su voz. FOTO: AFP
  • Mojtaba Jameneí (derecha), el segundo hijo de Alí Jameneí (izquierda), se convirtió en el líder supremo de Irán. FOTO: Xinhua y Tasnim News – Wikimedia Commons – Licencia CC BY 4.0
    Mojtaba Jameneí (derecha), el segundo hijo de Alí Jameneí (izquierda), se convirtió en el líder supremo de Irán. FOTO: Xinhua y Tasnim News – Wikimedia Commons – Licencia CC BY 4.0
  • Algunos de los destrozos en Irán tras los bombardeos de EE. UU. e Israel. FOTO: AFP
    Algunos de los destrozos en Irán tras los bombardeos de EE. UU. e Israel. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó gravemente herido en el ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en el que murió su padre y predecesor, Ali Jamenei, pero mantiene la lucidez mental, informó este jueves 23 de abril The New York Times.

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La información del diario neoyorquino, que citó a varios funcionarios iraníes sin revelar su identidad, señaló que el nuevo ayatolá había delegado “por el momento” la toma de decisiones en los generales del ejército ideológico de la Guardia Revolucionaria.

Mojtaba Jameneí (derecha), el segundo hijo de Alí Jameneí (izquierda), se convirtió en el líder supremo de Irán. FOTO: Xinhua y Tasnim News – Wikimedia Commons – Licencia CC BY 4.0
Mojtaba Jameneí (derecha), el segundo hijo de Alí Jameneí (izquierda), se convirtió en el líder supremo de Irán. FOTO: Xinhua y Tasnim News – Wikimedia Commons – Licencia CC BY 4.0

Jamenei no ha aparecido en público desde que fue nombrado líder supremo y sus comunicaciones públicas son a través de comunicados escritos, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre su estado, e incluso sobre si está vivo.

Aunque Jamenei resultó “gravemente herido” en el ataque aéreo del pasado 28 de febrero, “mantiene la lucidez mental y está activo”, señaló The New York Times en los informes recientemente publicados.

“Le han operado tres veces una pierna y está a la espera de una prótesis”; también ha sido intervenido en “una mano y está recuperando poco a poco la movilidad. Su rostro y sus labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta el habla”, dijo uno de los funcionarios citados en la información.

“Con el tiempo necesitará cirugía plástica”, añadió. El contacto con Jamenei, que permanece oculto por motivos de seguridad, se realiza por notas escritas, según el periódico.

Algunos de los destrozos en Irán tras los bombardeos de EE. UU. e Israel. FOTO: AFP
Algunos de los destrozos en Irán tras los bombardeos de EE. UU. e Israel. FOTO: AFP

Los altos mandos de la Guardia Revolucionaria no lo visitan, pero el presidente Masoud Pezeshkian, que es cirujano cardíaco, ha participado en su atención, según el diario estadounidense.

El ejército ideológico de Irán considera que ha contenido “la amenaza para la supervivencia del régimen” que supuso el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel.

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