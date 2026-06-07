Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde la tregua de abril y recrudece la tensión regional

La tregua alcanzada entre Irán e Israel el pasado 8 de abril se rompió este domingo 7 de junio. El Ejército israelí informó que detectó e interceptó varios misiles lanzados desde territorio iraní hacia el norte de Israel, activando las sirenas de alerta en distintas localidades.

Tras los ataques, el Gobierno israelí anunció la suspensión de las actividades educativas para este lunes en todo el país. Según un comunicado conjunto del Ministerio de Educación y el Comando del Frente Interior, la medida fue adoptada después de evaluar la situación de seguridad derivada de los lanzamientos.

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La respuesta iraní llegó luego de nuevos bombardeos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut, capital del Líbano, una zona considerada bastión del movimiento chiita Hezbolá.

Desde Teherán, el general Alí Abdollahi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, aseguró que Israel “cruzó todas las líneas rojas” con sus recientes operaciones en Líbano y advirtió que cualquier ampliación de los ataques provocará una respuesta más severa.

Por su parte, Israel dejó claro que mantendrá su ofensiva militar. El portavoz del Ejército, general de brigada Effie Defrin, afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando en todo el territorio libanés y aumentarán la presión sobre Hezbolá.