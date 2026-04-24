Israel ataca Líbano pese a tregua de tres semanas anunciada por Trump

Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron este viernes un ataque contra objetivos en el sur de Líbano, pocas horas después de la ampliación del alto el fuego promovido por Estados Unidos.
Según informó el Ejército israelí, la operación estuvo dirigida contra un lanzacohetes que habría sido utilizado para disparar en repetidas ocasiones hacia la localidad fronteriza de Shtula, en el norte del país. Asimismo, aseguraron haber neutralizado otro sistema de lanzamiento que “representaba una amenaza” para sus tropas.