MinAgricultura reculó: frena traslado de bancos genéticos y abre diálogo con Agrosavia

Tras dos semanas de debate, protestas y alertas técnicas por la resolución que buscaba trasladar los bancos de germoplasma —bajo custodia formal de Agrosavia desde 2018— al ICA, el Ministerio de Agricultura salió a responder en medio de un ambiente de creciente tensión. A esto se suman las denuncias de Sintragrosavia sobre una reducción presupuestal que podría llegar hasta el 44% de cara a 2027.
Ante eso, la cartera anunció la instalación de una mesa técnica de trabajo. Según el comunicado, este espacio busca ser “idóneo para abordar, de manera rigurosa, transparente y participativa, las inquietudes y peticiones existentes, y avanzar en la construcción de soluciones sustentadas en evidencia técnica”.