Dietas antiinflamatorias podrían reducir la depresión

La idea de que lo que se come influye en cómo se siente tiene cada vez más respaldo científico. Un nuevo análisis publicado en la revista Frontiers in Nutrition, financiado por la Fundación John W. Brick para la Salud Mental y desarrollado en colaboración con los Centros de Salud Integral de la Universidad de California en San Diego, ofrece la revisión más amplia hasta la fecha sobre si los patrones de alimentación antiinflamatorios pueden mejorar la salud mental en adultos. La respuesta corta es sí, especialmente para la depresión. Pero para la ansiedad y otros problemas de salud mental la evidencia es más inconsistente.

El equipo revisó 42 ensayos controlados aleatorios y 23 síntesis sistemáticas de evidencia, enfocándose en patrones dietéticos conocidos por reducir la inflamación sistémica. Las dietas analizadas incluyeron la mediterránea, la DASH, la MIND y la nórdica. Los investigadores hicieron seguimiento a indicadores como depresión, ansiedad, estado de ánimo, estrés y calidad de vida. La depresión fue el resultado con la señal más fuerte y consistente. Tanto en ensayos individuales como en síntesis más amplias, las dietas antiinflamatorias, en particular la mediterránea, se asociaron repetidamente con reducciones en los síntomas depresivos y, en algunos casos, con menores tasas de diagnóstico. Los resultados sobre ansiedad, estrés y calidad de vida fueron más variables. Algunos estudios reportaron mejoras significativas y otros no mostraron ningún efecto.

En qué consiste la dieta mediterránea