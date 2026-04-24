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Dietas antiinflamatorias podrían reducir la depresión

Un análisis revisó 42 ensayos clínicos y 23 síntesis de evidencia sobre dietas antiinflamatorias y salud mental, ¿qué se descubrió?

  • Un análisis publicado en Frontiers in Nutrition encontró que la dieta mediterránea se asocia con una reducción consistente de los síntomas depresivos. FOTO Colprensa
    Un análisis publicado en Frontiers in Nutrition encontró que la dieta mediterránea se asocia con una reducción consistente de los síntomas depresivos. FOTO Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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La idea de que lo que se come influye en cómo se siente tiene cada vez más respaldo científico.

Un nuevo análisis publicado en la revista Frontiers in Nutrition, financiado por la Fundación John W. Brick para la Salud Mental y desarrollado en colaboración con los Centros de Salud Integral de la Universidad de California en San Diego, ofrece la revisión más amplia hasta la fecha sobre si los patrones de alimentación antiinflamatorios pueden mejorar la salud mental en adultos.

La respuesta corta es sí, especialmente para la depresión. Pero para la ansiedad y otros problemas de salud mental la evidencia es más inconsistente.

El equipo revisó 42 ensayos controlados aleatorios y 23 síntesis sistemáticas de evidencia, enfocándose en patrones dietéticos conocidos por reducir la inflamación sistémica. Las dietas analizadas incluyeron la mediterránea, la DASH, la MIND y la nórdica.

Los investigadores hicieron seguimiento a indicadores como depresión, ansiedad, estado de ánimo, estrés y calidad de vida.

La depresión fue el resultado con la señal más fuerte y consistente. Tanto en ensayos individuales como en síntesis más amplias, las dietas antiinflamatorias, en particular la mediterránea, se asociaron repetidamente con reducciones en los síntomas depresivos y, en algunos casos, con menores tasas de diagnóstico.

Los resultados sobre ansiedad, estrés y calidad de vida fueron más variables. Algunos estudios reportaron mejoras significativas y otros no mostraron ningún efecto.

En qué consiste la dieta mediterránea

Su base son los alimentos de origen vegetal: verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y frutos secos conforman la mayor parte de las comidas. El aceite de oliva es la grasa principal para cocinar. El pescado y los mariscos se consumen varias veces por semana.

Las aves, los huevos y los lácteos, principalmente yogur y queso, se incluyen en cantidades moderadas. La carne roja aparece con poca frecuencia, quizás unas pocas veces al mes.

Los alimentos ultraprocesados, los azúcares refinados y los aceites industriales están prácticamente ausentes. Lo que se excluye es casi tan importante como lo que se incluye.

El mecanismo propuesto pasa por la inflamación. Las dietas con alto contenido de alimentos ultraprocesados se han asociado con mayor riesgo de depresión, mientras que los alimentos integrales y mínimamente procesados parecen ayudar a regular los procesos inflamatorios vinculados a los trastornos del estado de ánimo.

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Los autores advierten que todavía es pronto para establecer relaciones causales. Los diseños de los estudios revisados variaron considerablemente, los protocolos dietéticos no siempre estaban estandarizados y pocos ensayos realizaron seguimientos suficientemente prolongados.

Al tratarse de una revisión exploratoria y no de un metaanálisis, no se aplicaron calificaciones formales de calidad a los estudios analizados.

Un patrón que sí fue consistente es que las intervenciones tendieron a ser más efectivas en personas con diagnósticos previos de salud mental o síntomas elevados. Los adultos sanos mostraron efectos menos pronunciados.

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