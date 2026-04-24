Descubren que el cometa 3I/Atlas tiene agua 40 veces más pesada que la de la Tierra: ¿qué revela ese dato?

El año pasado, la noticia astronómica más importante fue el paso del cometa interestelar 3I/Atlas por el Sistema Solar, en un viaje relativamente cerca a la Tierra tras el cual siguió su camino para jamás volver. Pero antes de alejarse dejó una pista química que los astrónomos están todavía procesando.
Un nuevo análisis realizado con el radiotelescopio ALMA, publicado en Nature Astronomy, revela que ese visitante contiene una proporción de agua semipesada entre 30 y 40 veces superior a la de cualquier cometa local identificado y 40 veces superior a la de los océanos terrestres.