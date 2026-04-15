La izquierda toma ventaja y sacude las elecciones en Perú: se acerca a la segunda vuelta

El conteo de votos de las elecciones presidenciales en Perú avanza hacia su recta final con un escenario aún abierto, pero con un giro clave en la disputa por el segundo lugar. Con el 91,5% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la conservadora Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez ha logrado escalar hasta el segundo puesto, desplazando momentáneamente al ultraderechista Rafael López Aliaga. En contexto: La derecha lidera elecciones en Perú: Fujimori y López Aliaga se perfilan para segunda vuelta Según el boletín más reciente, Fujimori obtiene el 17,0% de los votos válidos, seguida por Sánchez con 12,0% y López Aliaga con 11,8%. Más atrás aparece Jorge Nieto con 11,0%, en una elección marcada por la fragmentación del voto.

El ascenso de Sánchez no ha sido inmediato. Durante buena parte del conteo inicial, el candidato se mantenía en cuarto lugar, pero comenzó a escalar posiciones a medida que se incorporaban actas provenientes de zonas rurales, donde concentró una parte importante de su respaldo electoral. Este comportamiento del voto ha sido determinante para alterar el orden preliminar de los candidatos. Lea aquí: Continúan las elecciones presidenciales en Perú tras incidente logístico; la derecha lidera en el conteo preliminar Sin embargo, el resultado aún está lejos de ser definitivo. López Aliaga mantiene opciones de revertir la tendencia, especialmente por las actas pendientes de contabilizar en Lima, su principal bastión político. A esto se suma el voto en el extranjero, donde el candidato ha tenido un respaldo significativo y del cual aún queda más de la mitad de actas por procesar. El proceso también enfrenta un componente adicional de incertidumbre: cerca del 5% de las actas están observadas o impugnadas y deberán ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales. Estas actas no necesariamente se distribuyen de manera proporcional entre los candidatos, por lo que su resolución podría confirmar o alterar el resultado actual.

En medio de este panorama, Sánchez se perfila como una de las grandes sorpresas de la jornada. El candidato de izquierda, de 57 años, ha basado su campaña en una propuesta de “refundación” del país, con énfasis en la justicia social y el protagonismo de los sectores populares. Además, ha reivindicado la figura del expresidente Pedro Castillo, actualmente en prisión, a quien considera víctima de un complot político. Entre sus principales propuestas se encuentra la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, así como la nacionalización de recursos naturales y políticas orientadas a reducir la pobreza y ampliar el acceso a servicios básicos. Por su parte, López Aliaga ha reaccionado con dureza frente al proceso electoral. El candidato ha denunciado, sin presentar pruebas concluyentes, un supuesto fraude en los comicios y ha advertido que no aceptará los resultados, incluso si logra pasar a la segunda vuelta. Sus declaraciones han elevado la tensión política en un contexto ya marcado por la polarización.