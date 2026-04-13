La derecha lidera elecciones en Perú: Fujimori y López Aliaga se perfilan para segunda vuelta

Perú avanza hacia una nueva segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el ultraderechista Rafael López Aliaga, tras unas elecciones marcadas por la incertidumbre, la fragmentación del voto y serios problemas logísticos.
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De acuerdo con un conteo rápido de la encuestadora Datum, Fujimori lidera con el 16,8% de los votos válidos, seguida por López Aliaga con 12,9%, mientras que el centrista Jorge Nieto alcanza el 11,4%, aún con posibilidades de disputar el segundo lugar.
Con el 40% de mesas escrutadas, los resultados se estrechan: Fujimori obtiene 17,1%, López Aliaga 16,4% y Nieto 13,8%, reflejando un escenario altamente competitivo.