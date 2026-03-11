Gobierno confirma hueco de $26,5 billones para financiar el presupuesto de este año, ¿cuentas infladas?

La economía colombiana navega por aguas turbulentas tras la reciente actualización del Plan Financiero 2026 presentada por el Ministerio de Hacienda. El documento revela un ajuste drástico en las expectativas de recursos del Gobierno Nacional Central, que ahora estima recibir $322,29 billones en ingresos totales.
Podría interesarle: Gobierno Petro eleva inflación de 3,2% a 5,8% en su plan financiero 2026, ¿efecto del salario mínimo?
Esta cifra representa una caída de $26,53 billones frente a los $348,83 billones que se contemplaron inicialmente en el Presupuesto General de la Nación. El desfase financiero, que equivale a casi dos reformas tributarias, se explica principalmente por la no aprobación de la Ley de Financiamiento –según Hacienda– y un recaudo de la Dian que viene debilitado desde 2025.