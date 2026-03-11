Universidad EIA nombra a Nathalia Vélez como rectora (e) tras renuncia de José Manuel Restrepo, ¿de quién se trata?

Abelardo de La Espriella, una de las figuras de la derecha colombiana que ha ganado terreno electoral en el último año, anunció que su fórmula vicepresidencial será José Manuel Restrepo. El economista fungía, hasta este 11 de marzo, como rector de la Universidad EIA, pero para ir por la Vicepresidencia decidió renunciar a aquel cargo.

La institución educativa aseguró, mediante un comunicado, que la renuncia de Restrepo fue aceptada, y que ya cuentan con rectora encargada. Se trata de Nathalia Vélez, quien llega al cargo mientras se inicia un proceso de elección normal.

”El Consejo Superior y el Comité Rectoral continuarán trabajando con excelencia, ética y responsabilidad para avanzar en la misión de formar profesionales y personas capaces de transformar su entorno con conocimiento, integridad y vocación de servicio, contribuyendo al desarrollo competitivo de Colombia”, estableció la entidad.