Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador”

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, calificó el martes de “narcodictador” al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, y dijo que las advertencias sobre sus políticas migratorias le tienen “sin cuidado”. Kast enfrentó su primera pelea mediática con Maduro dos días después de ganar el balotaje presidencial frente a la izquierdista Jeannette Jara con un 58 % de los votos. Lea aquí: “Jamás le daré la mano a un hijo de nazi”: la polémica por reacción de Petro sobre triunfo de Kast en Chile “Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, dijo Kast antes de viajar a Argentina a reunirse con el presidente Javier Milei.

El líder de extrema derecha respondió de esta manera a la advertencia que el lunes lanzó Maduro: “Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero ‘cuidadito’ le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”. Siga leyendo: ¿Latinoamérica está girando a la derecha? El mensaje que deja el triunfo de Kast en Chile Kast arrasó en el balotaje con su promesa de deportar a los casi 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile, en su mayoría venezolanos. El futuro mandatario vincula el aumento de la tasa de criminalidad con la migración irregular, especialmente con la irrupción de bandas criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, de origen venezolano, que Estados Unidos declaró organización terrorista.