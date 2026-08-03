Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Con una coronación colombiana, finalizó el Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez en Medellín

El coliseo de combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot fue el lugar donde se realizó el evento.

  • Santiago Agudelo fue el ganador de Colombia en la categoría Sub-10 rápidas absoluto. FOTO: Cortesía
    Santiago Agudelo fue el ganador de Colombia en la categoría Sub-10 rápidas absoluto. FOTO: Cortesía
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Con la participación récord de 960 ajedrecistas provenientes de 25 países del continente americano y tras nueve intensas rondas de juego, finalizó con total éxito en Medellín el XXXVI Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez 2026 “In Memoriam Weymar Muñoz”.

La capital antioqueña se consolidó una vez más como el epicentro internacional del deporte ciencia juvenil, reuniendo a las promesas más destacadas de la región en un certamen de altísimo nivel técnico. En la modalidad clásica, considerada la prueba reina por su exigencia táctica y teórica, las categorías estelares juveniles consagraron a nuevos reyes del tablero panamericano. En la categoría Sub-18 Absoluto, el gran triunfador fue el cubano Adrián Jesús Almaguel Méndez (Maestro Internacional/FM), mientras que en la rama femenina el título quedó en manos de la canadiense Anni Guo (WFM).

Por su parte, en la categoría Sub-16 absoluto, el estadounidense Patrick Liu (FM) se alzó con la medalla de oro, al tiempo que la mexicana Lily Jeanette Duarte Cramer (WFM) hizo lo propio en Sub-16 Femenino. Completando el bloque de las categorías juveniles, el canadiense Daniel Joshua Lee (MF) logró el campeonato en Sub-14 absoluto y la mexicana Mía Fernanda Guzmán García (WMF) festejó en Sub-14 femenino.

El semillero infantil también entregó apasionantes partidas y coronó a jóvenes talentos que representan el futuro del ajedrez continental. En la categoría Sub-12, Estados Unidos dominó ambas ramas gracias a las victorias de Srihas Maddipati (MF) en el torneo Absoluto y de Elizabeth Zhou (WMF) en la división Femenina.

En Sub-10 Absoluto, el norteamericano Grayson Xiang (CM) alcanzó la cúspide, mientras que Perú celebró el campeonato de Lhuanna Khalezzy Jauregui Casas (WCM) en la rama femenina.

Finalmente, en la categoría Sub-8, el ecuatoriano Milton Kael Bolaños Torres (CM) conquistó la división absoluta y la estadounidense Sarayu Thalapaleni (WCM) se impuso entre las damas.

El certamen también puso a prueba los reflejos y la velocidad en las modalidades de blitz y rápidas, donde el cubano Adrián Jesús Almaguel Méndez firmó una actuación memorable al concretar un glorioso doblete de oro tras ganar también el título de Sub-18 rápidas absoluto.

En los ritmos acelerados de la categoría Sub-18, sobresalieron además la peruana Ayme Maraví Cerón en rápidas Femenino, el venezolano Santiago de Jesús Casares Ugueto en blitz absoluto y la peruana Fabiana Gómez en blitz femenino.

La delegación anfitriona de Colombia tuvo un papel destacado dentro del medallero general, resaltando los subcampeonatos de William Nicolás Rodríguez en Sub-14 absoluto clásico y de Juan Pablo Castro Lombana en Sub-18 rápidas, además de la brillante medalla de oro alcanzada por el niño Santiago Agudelo Ramírez en la modalidad Sub-10 rápidas Absoluto.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El torneo concluyó con una emotiva ceremonia de clausura que rindió homenaje a la memoria de Weymar Muñoz, histórico dirigente y eterno presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez. La clausura contó con la presencia de relevantes figuras del ajedrez mundial y continental, entre ellos Víctor Bologan, Director Ejecutivo de la FIDE; José Carrillo Pujol, Presidente de FIDE América; y José Gregorio Ramírez Fontalvo, Presidente de FECODAZ. Con el respaldo de entidades locales como la Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia e Inder Medellín, el campeonato dejó un imborrable legado de fraternidad, integración continental y excelencia deportiva.

Lea también: Los colombianos destacan en los primeros días del Panamericano de la Juventud de Ajedrez en Medellín

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué países obtuvieron más títulos en el Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez 2026?
Estados Unidos, Cuba, México, Canadá, Perú y Ecuador estuvieron entre las delegaciones con más campeones en las diferentes categorías y modalidades. Sin embargo, no se publica un medallero oficial ni un ranking final por países, por lo que no es posible determinar cuál lideró la clasificación general.
¿Cómo le fue a Colombia en el Panamericano Juvenil de Ajedrez 2026?
Colombia consiguió resultados destacados, entre ellos la medalla de oro de Santiago Agudelo Ramírez en Sub-10 rápidas absoluto, además de los subcampeonatos de William Nicolás Rodríguez en Sub-14 absoluto clásico y Juan Pablo Castro Lombana en Sub-18 rápidas. La noticia no especifica cuántas medallas obtuvo en total la delegación colombiana.
¿Cuántos ajedrecistas y países participaron en el Panamericano de la Juventud de Ajedrez 2026?
El campeonato reunió a 960 ajedrecistas provenientes de 25 países del continente americano, una cifra que la organización destacó como un récord de participación para este evento.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos