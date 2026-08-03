Con una coronación colombiana, finalizó el Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez en Medellín

Con la participación récord de 960 ajedrecistas provenientes de 25 países del continente americano y tras nueve intensas rondas de juego, finalizó con total éxito en Medellín el XXXVI Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez 2026 “In Memoriam Weymar Muñoz”.

La capital antioqueña se consolidó una vez más como el epicentro internacional del deporte ciencia juvenil, reuniendo a las promesas más destacadas de la región en un certamen de altísimo nivel técnico. En la modalidad clásica, considerada la prueba reina por su exigencia táctica y teórica, las categorías estelares juveniles consagraron a nuevos reyes del tablero panamericano. En la categoría Sub-18 Absoluto, el gran triunfador fue el cubano Adrián Jesús Almaguel Méndez (Maestro Internacional/FM), mientras que en la rama femenina el título quedó en manos de la canadiense Anni Guo (WFM).

Por su parte, en la categoría Sub-16 absoluto, el estadounidense Patrick Liu (FM) se alzó con la medalla de oro, al tiempo que la mexicana Lily Jeanette Duarte Cramer (WFM) hizo lo propio en Sub-16 Femenino. Completando el bloque de las categorías juveniles, el canadiense Daniel Joshua Lee (MF) logró el campeonato en Sub-14 absoluto y la mexicana Mía Fernanda Guzmán García (WMF) festejó en Sub-14 femenino.

El semillero infantil también entregó apasionantes partidas y coronó a jóvenes talentos que representan el futuro del ajedrez continental. En la categoría Sub-12, Estados Unidos dominó ambas ramas gracias a las victorias de Srihas Maddipati (MF) en el torneo Absoluto y de Elizabeth Zhou (WMF) en la división Femenina.

En Sub-10 Absoluto, el norteamericano Grayson Xiang (CM) alcanzó la cúspide, mientras que Perú celebró el campeonato de Lhuanna Khalezzy Jauregui Casas (WCM) en la rama femenina.

Finalmente, en la categoría Sub-8, el ecuatoriano Milton Kael Bolaños Torres (CM) conquistó la división absoluta y la estadounidense Sarayu Thalapaleni (WCM) se impuso entre las damas.

El certamen también puso a prueba los reflejos y la velocidad en las modalidades de blitz y rápidas, donde el cubano Adrián Jesús Almaguel Méndez firmó una actuación memorable al concretar un glorioso doblete de oro tras ganar también el título de Sub-18 rápidas absoluto.

En los ritmos acelerados de la categoría Sub-18, sobresalieron además la peruana Ayme Maraví Cerón en rápidas Femenino, el venezolano Santiago de Jesús Casares Ugueto en blitz absoluto y la peruana Fabiana Gómez en blitz femenino.