Madre que publicó un libro infantil sobre el duelo fue declarada culpable de asesinar con fentanilo a su esposo en EE. UU.

Después de un proceso que se prolongó por casi cinco años, un jurado de Utah, Estados Unidos, declaró culpable este lunes a Kouri Richins de cometer homicidio agravado contra su esposo, Eric Richins, tras consumir una bebida con cinco veces la dosis letal de fentanilo.
La mujer de 35 años, quien posterior a la muerte de su esposo había publicado un libro para niños titulado “Are You With Me? (¿Estás conmigo?)”, también fue hallada culpable este lunes por intento de homicidio contra su esposo en el Día de San Valentín.
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El incidente anterior, el de San Valentín, ocurrió con un sándwich al que ella le había agregado fentanilo y que, al ser consumido, por poco acaba con la vida de su esposo. Ante ese intento fallido, después le dio un cóctel tipo Moscow Mule que contenía una dosis mucho más alta de este opioide sintético que finalmente terminó con su vida.
Kouri, quien tenía una relación extramatrimonial, también fue declarada culpable de reclamar beneficios de seguro de manera fraudulenta tras el deceso de su Eric, puesto que se comprobó que ella tenía deudas millonarias de hasta US$4,5 millones y creía que, si su esposo moría, ella heredaría su patrimonio por US$4 millones.