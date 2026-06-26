De ser maltratado a héroe: Tsunami, el perro que salva vidas en Venezuela tras terremotos

“Silencio total”, eso es lo que escucha Tsunami antes de salir a buscar, entre los escombros, algún signo de vida de sobrevivientes en Caracas. Este miércoles pasado, dos terremotos afectaron a Venezuela. Un acontecer sísmico raro en su especie cambió por completo las vidas de las personas que habitan las zonas más afectadas. Y la ayuda llegó de todas partes. Tanto así, que un héroe en cuatro patas ahora marca la pauta de rescate. Pero la vida de este perro, un border collie de un ojo azul y otro marrón intenso, cambió mucho antes de que sucediera la tragedia en Venezuela. Hace varios años fue rescatado de un lugar donde sufría maltrato y abandono. Lo que parecía una historia marcada por el sufrimiento terminó convirtiéndose en un ejemplo.

Desde finales de 2017, este border collie, que ya para muchos es más que un simple perrito, ha participado en múltiples operaciones de emergencia dentro y fuera de Venezuela. Entre ellas se destacan las misiones humanitarias desplegadas tras los terremotos de Turquía y Siria en 2023, así como labores de búsqueda en tragedias ocurridas en Las Tejerías y El Castaño. Su experiencia lo ha convertido en uno de los perros rescatistas más reconocidos del país.

En la actual emergencia, que ya ha dejado más de 900 personas fallecidas por los terremotos que golpearon a Venezuela, Tsunami demostró una vez más por qué es considerado un héroe de cuatro patas.

Así, bajo el mandato de “absoluto silencio”, Tsunami logró detectar a un hombre de unos 60 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en San Bernardino, Caracas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.