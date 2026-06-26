De ser maltratado a héroe: Tsunami, el perro que salva vidas en Venezuela tras terremotos

“Silencio total”, eso es lo que escucha Tsunami antes de salir a buscar, entre los escombros, algún signo de vida de sobrevivientes en Caracas. Este miércoles pasado, dos terremotos afectaron a Venezuela. Un acontecer sísmico raro en su especie cambió por completo las vidas de las personas que habitan las zonas más afectadas. Y la ayuda llegó de todas partes. Tanto así, que un héroe en cuatro patas ahora marca la pauta de rescate.
Pero la vida de este perro, un border collie de un ojo azul y otro marrón intenso, cambió mucho antes de que sucediera la tragedia en Venezuela. Hace varios años fue rescatado de un lugar donde sufría maltrato y abandono. Lo que parecía una historia marcada por el sufrimiento terminó convirtiéndose en un ejemplo.