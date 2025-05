Las veces que el nuevo papa León XIV ha venido a Colombia: “Él venía como cinco veces al año”

Cuando Fray Israel Jiménez Ramírez, colombiano, de la Orden de San Agustín, vio a los cardenales hacer su juramento al inicio del cónclave y concretamente vio pasar al cardenal Robert Prevost en la transmisión de televisión que se emitió a todo el mundo, intuyó que él sería el próximo papa de la Iglesia católica.

“Yo lo vi como papa cuando hizo el juramento. Estábamos aquí en la comunidad, con un hermano agustino nigeriano y uno español, trabajamos aquí en la parroquia San Martín de Tours, en Buenos Aires, Argentina, y en el colegio del mismo nombre. Y ellos me decían que no, que eso era imposible que hubiera otro papa religioso y que fuera agustino, pero yo lo sentía así”.

Justo Fray Israel –quien se ha desempeñado como Prior Provincial de la Provincia Nuestra Señora de Gracia de la Orden de San Agustín en Colombia– le escribió a monseñor Robert Prevost hace dos días, “y le manifesté que estaba orando y que pedía que les iluminara, entonces, él me escribió muy cortico, me saludó, me dio las gracias por mi mensaje y me dijo: ‘Ora para que se cumpla la voluntad de Dios, bendiciones”.

Los tres frailes agustinos en Buenos Aires estuvieron muy pendientes este jueves de la transmisión de las fumatas y se emocionaron, muchísimo cuando hubo humo blanco y cuando fue anunciado su nombre. “Saltábamos los tres, estábamos felices, contentos, fue un júbilo muy grande, hacía rato no sentía tanta emoción de verlo ahora como papa”.