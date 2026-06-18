El líder supremo iraní afirma que Trump buscó el acuerdo con “desesperación” y confirma diferencias con Pezeshkian

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aseguró este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la firma del memorando de entendimiento entre ambos países «movido por la desesperación».
La declaración fue difundida a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que además explicó que, aunque inicialmente rechazó el acuerdo alcanzado tras negociaciones mediadas por Pakistán, terminó autorizándolo por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y los compromisos asumidos por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.