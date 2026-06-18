El líder supremo iraní afirma que Trump buscó el acuerdo con “desesperación” y confirma diferencias con Pezeshkian

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aseguró este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la firma del memorando de entendimiento entre ambos países «movido por la desesperación». La declaración fue difundida a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que además explicó que, aunque inicialmente rechazó el acuerdo alcanzado tras negociaciones mediadas por Pakistán, terminó autorizándolo por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y los compromisos asumidos por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

«Para llegar a esta etapa (la firma del acuerdo), los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo», manifestó Jameneí en su mensaje. El líder iraní indicó que mantenía una postura contraria a la firma del memorando, pero aceptó conceder su aprobación después de que Pezeshkian y los integrantes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional garantizaran la protección de «los derechos de la nación iraní y del Eje de Resistencia». También señaló que el mandatario iraní asumió “explícitamente la responsabilidad” de esta decisión.

Próximas negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Jameneí señaló que las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo entre Teherán y Washington serán «presenciales», lo que apunta a posibles encuentros directos entre representantes de ambos países. Sin embargo, sostuvo que estas negociaciones no implicarán la aceptación de las posiciones del «enemigo». El líder supremo añadió: «A partir de este momento, nosotros —la orgullosa nación y yo, vuestro humilde servidor— esperaremos el cumplimiento de las condiciones establecidas».

Las próximas negociaciones serán presenciales y no implicarán aceptar posiciones del enemigo Irán. FOTO: AFP.

Puntos del memorando firmado entre Trump y Pezeshkian