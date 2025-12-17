La inquietante llamada de la universitaria de Barranquilla localizada en España: “Cuando esté bien ubicada les aviso”

Continúa la investigación por el caso de la universitaria Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años, quien fue reportada como desaparecida el 11 de diciembre en Barranquilla y tres días después fue localizada por las autoridades en Madrid, España. De acuerdo con la información más reciente, ese día habría salido en un taxi alrededor de las 6:10 a. m. con rumbo a la Universidad del Norte y desde ese momento no se tuvo más información sobre su paradero.
La familia señaló que Danna, oriunda de El Plato (Magdalena) fue vista en compañía de un extranjero, con quien presuntamente había entablado una amistad a través de internet. “La Policía logró identificar el taxi en el que se transportaba la niña y el conductor nos dijo que la había dejado en la estación de servicio Terpel La Castellana. Fuimos hasta allá, solicitamos las grabaciones y las cámaras no estaban funcionando”, comentó al diario El Heraldo de Barranquilla, Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, madre de la estudiante.