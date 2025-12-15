x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Localizaron en España a universitaria de Barranquilla que estuvo desaparecida: habría conocido a un extranjero por internet

Danna Sofía Acosta Rodríguez es una estudiante de cuarto semestre de medicina en la Universidad del Norte, en Barranquilla.

  • A la estudiante Danna Sofía Acosta Rodríguez la encontraron en España luego de haber sido vista por última vez en Barranquilla, ciudad donde reside. FOTOS: Tomadas de redes sociales.
    A la estudiante Danna Sofía Acosta Rodríguez la encontraron en España luego de haber sido vista por última vez en Barranquilla, ciudad donde reside. FOTOS: Tomadas de redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

En Madrid, España, fue localizada la joven Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 11 de diciembre, luego de salir de su residencia en Barranquilla con rumbo a la Universidad del Norte.

Los familiares comentaron a El Heraldo que ella vive en el conjunto Altamar Caribe en compañía de una señora encargada de cuidarla. Sin embargo, a las 6:10 a. m. salió de la vivienda y se subió a un taxi con rumbo desconocido. A partir de ese momento no volvieron a saber más de la estudiante de cuarto semestre de Medicina, por lo que se contactaron con las autoridades para reportar su desaparición.

Lea también: El poema que Simón nunca pudo entregarle a Mariana: la historia de amor que deja el accidente en Remedios, Antioquia

Luego de una intensa búsqueda, el CTI confirmó a la familia que la joven, oriunda de El Plato, Magdalena, fue vista en el país ibérico en compañía de un extranjero, aparentemente de nacionalidad rusa.

Según arrojó la investigación, Danna habría conocido a este hombre por internet y que “entablaron una amistad”, pero se desconoce cómo y bajo qué circunstancias terminó ella en Madrid.

Entérese: Madre de joven de la Primera Línea asesinado por las disidencias le exige a Petro la entrega del cuerpo

“La Policía logró identificar al taxi en el que se transportaba la niña y el conductor nos dijo que la había dejado en la Estación De Servicio Terpel La Castellana. Fuimos hasta allá, pidieron las grabaciones, y las cámaras no están funcionando”, comentó al medio citado Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, madre de la estudiante.

Un empleado de la estación de servicio añadió que la joven se había comprado un “dedito de queso” y que luego salió del establecimiento, pero desconoce si estaba con más personas en ese momento. No se sabe más sobre este caso, aunque se intenta establecer si Danna habría sido engañada por alguna organización criminal o viajó por voluntad propia.

Siga leyendo: Así fue el tortuoso rescate de cuatro restos de desaparecidos en Urabá: más de siete horas cruzando ríos y montañas bajo la lluvia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida