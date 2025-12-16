x

Video: Madre estalló en sede de EPS en Cali por la falta de medicamentos para su hijo

La Eps aseguró que se instaló de manera inmediata una mesa de diálogo con representantes del colectivo de madres y otras acudientes presentes para dar respuesta a las solicitudes planteadas.

    Las imágenes de la mujer tendida en el piso se hicieron virales en redes sociales. Foto: captura de video.
El Colombiano
hace 15 horas
Las fallas del sistema de salud público en Colombia se repiten una y otra vez, pero detrás de cada reclamo hay historias concretas marcadas por la urgencia y el miedo. No se trata de cifras ni de trámites, son personas que luchan a diario por sobrevivir y por proteger la vida de quienes dependen de ellas.

En las últimas horas se viralizaron las imágenes de una madre que estalló en una sede de una EPS en Cali, desesperada ante la falta de entrega de los medicamentos para su hijo, diagnosticado con una enfermedad rara. El video capta a la mujer, arrodillada, desbordada, angustiada, con frustración acumulada y la rabia frente a un sistema ineficiente.

El video, grabado en una sede de Emssanar EPS en Cali, volvió a poner en el centro del debate las dificultades que enfrentan familias con niños que padecen enfermedades poco frecuentes. La escena, acompañada de gritos y gestos de desesperación, es dramática. Irónicamente, la mujer lleva puesta una camiseta en la que se lee “por una mejor calidad de vida y un trato digno”.

Lea también: Pacientes piden medidas cautelares ante la CIDH por “grave vulneración” de la salud

Posteriormente, se conoció que no se trataba de un caso aislado, sino de una protesta colectiva en la que participaron varias madres de menores con enfermedades complejas, quienes denunciaron retrasos prolongados en la entrega de medicamentos y la suspensión de terapias esenciales.

Las mujeres insistieron en que sus reclamos no respondían a intereses particulares, sino a la defensa del derecho fundamental a la salud de sus hijos. Algunas relataron el deterioro progresivo de los menores ante la falta de tratamientos, y señalaron que, pese a múltiples solicitudes, no habían obtenido respuestas oportunas por parte de la EPS.

Justamente, la EPS Emssanar permanece bajo intervención del Gobierno desde hace cerca de tres años, periodo en el que ha tenido varios agentes interventores, acumulado pérdidas contables y registrado una reducción significativa en el número de afiliados, factores que han alimentado las quejas de los usuarios.

Respuesta de la EPS

Tras la viralización de los videos, la EPS emitió un comunicado en el que aclaró que los hechos ocurrieron el viernes 12, en horas de la mañana. Según la entidad, presentar las imágenes como si se tratara de una situación en desarrollo que generó una percepción errónea sobre la atención brindada.

En ese mismo comunicado, Emssanar aseguró que el día de la protesta se instaló de manera inmediata una mesa de diálogo con representantes del colectivo de madres y otras acudientes presentes, de la cual, según la EPS, surgieron compromisos concretos para dar respuesta a las solicitudes planteadas.

Entérese: EPS deben asumir cuidadores cuando las familias no puedan

La entidad afirmó que se activaron medidas para garantizar la continuidad de servicios de atención domiciliaria durante el fin de semana y se asignó personal para atender los casos de los menores involucrados, superando problemas que existían con operadores anteriores.

Asimismo, la EPS informó que se inició una revisión administrativa con el operador farmacéutico, tal como había quedado consignado en los acuerdos, con el fin de completar la entrega de insumos y medicamentos pendientes.

Video: Madre estalló en sede de EPS en Cali por la falta de medicamentos para su hijo
