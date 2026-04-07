Así han sido los nuevos ataques contra Irán a pocas horas de que expire el ultimátum de Trump

Irán sufrió este martes unos nuevos ataques que dejaron 18 muertos, horas antes de que venza el ultimátum de Donald Trump, quien amenaza con destruir infraestructuras civiles del país si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo. En el 39º día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desató el conflicto en Oriente Medio, los iraníes oscilan entre el miedo y cierta indiferencia ante las amenaza del presidente estadounidense. Lea también: Ormuz en la mira: Trump amenaza a Irán tras fracaso de su ofensiva relámpago “Estoy aterrorizada, y todo el mundo en este país debería estarlo también”, dijo a la AFP Metanat, una estudiante de 27 años que afirma haber perdido a una compañera de clase en un ataque. “Algunos se burlan de Trump y de sus amenazas”, pero “esto es una guerra y no tiene nada de gracioso”, asegura. Morteza Hamidi, un jubilado de 62 años, expresa “tristeza y pesimismo respecto al futuro de Irán”, pero resta importancia al nuevo ultimátum que expira el martes a las 20:00, hora de Washington .“Ha cambiado las fechas tantas veces que ya somos insensibles a sus amenazas”, afirma. Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz. Asimismo, este martes usó su red, Truth Social, para lanzar una nueva amenaza. “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió

Por esta vía marítima del Golfo circulaba antes de la guerra cerca del 20% del crudo mundial, y su cierre ha disparado los precios del petróleo. Este martes , el brent del Mar del norte para entrega en junio cotizaba en 108,17 dólares (-1,46%), mientras el WTI para mayo cedía un 0,56%, a 111,78 dólares. El ejército iraní criticó una “retórica arrogante” y afirmó a través de un portavoz que este tipo de declaraciones provenientes del dirigente norteamericano “no tienen efecto” en sus operaciones.

Ataque cerca a Teherán ha dejado al menos 18 muertos

Pese a los llamamientos a una salida diplomática, Irán y Estados Unidos rechazaron el lunes una propuesta de mediación presentada por varios países, entre ellos Pakistán. El embajador iraní en Kuwait, Mohamad Tutunji, instó por su parte a los países del Golfo a hacer todo lo posible para evitar una “tragedia”, en una declaración a la AFP. Teherán y sus alrededores se vieron sacudidos en las últimas horas por nuevas explosiones y al menos 18 personas, entre ellas dos niños, murieron en ataques en la provincia de Alborz, vecina de la capital. “Se ha confirmado la muerte de 18 de nuestros conciudadanos, incluidos dos niños pequeños”, informaron las agencias de noticias Mizan y Fars. El ejército israelí había anunciado una “oleada” de ataques para “dañar” infraestructuras en la capital y otras regiones.