Así han sido los nuevos ataques contra Irán a pocas horas de que expire el ultimátum de Trump

Irán sufrió este martes unos nuevos ataques que dejaron 18 muertos, horas antes de que venza el ultimátum de Donald Trump, quien amenaza con destruir infraestructuras civiles del país si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo.
En el 39º día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desató el conflicto en Oriente Medio, los iraníes oscilan entre el miedo y cierta indiferencia ante las amenaza del presidente estadounidense.
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“Estoy aterrorizada, y todo el mundo en este país debería estarlo también”, dijo a la AFP Metanat, una estudiante de 27 años que afirma haber perdido a una compañera de clase en un ataque.
“Algunos se burlan de Trump y de sus amenazas”, pero “esto es una guerra y no tiene nada de gracioso”, asegura.
Morteza Hamidi, un jubilado de 62 años, expresa “tristeza y pesimismo respecto al futuro de Irán”, pero resta importancia al nuevo ultimátum que expira el martes a las 20:00, hora de Washington .“Ha cambiado las fechas tantas veces que ya somos insensibles a sus amenazas”, afirma.
Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
Asimismo, este martes usó su red, Truth Social, para lanzar una nueva amenaza. “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió