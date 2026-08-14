Mangione admitió que mató al CEO del mayor grupo asegurador de salud de EE. UU.

Luigi Mangione, acusado de matar a tiros en una calle de Manhattan al director ejecutivo de UnitedHealthCare, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, admitió el viernes ante una jueza federal de Nueva York haberle disparado.
El caso, que conmocionó al mundo empresarial estadounidense, se remonta a diciembre de 2024, cuando Mangione abrió fuego contra Brian Thompson, de 50 años, presuntamente para vengarse del sistema estadounidense de seguros de salud tras años de dolores de espalda.
“En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”, dijo Mangione al declararse culpable de acosar a su víctima. Este hijo de una familia acomodada de Baltimore (Maryland) conocerá su sentencia el 18 de diciembre. La fiscalía adelantó que solicitará cadena perpetua.