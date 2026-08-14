Topos de México desmienten que Gobierno haya impedido su ingreso a Colombia: “No es un tema burocrático”

La versión según la cual el Gobierno de Abelardo de la Espriella impidió el ingreso de los Topos de México para atender a las víctimas del terremoto fue cuestionada durante una entrevista realizada en el programa No Copio, del Tercer Canal.
El periodista Iván Gallo invitó a Iván Barrientos Salas, integrante de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, para hablar sobre la presencia de equipos mexicanos en Colombia. La conversación partió de la pregunta sobre por qué los Topos no habían podido ingresar al país.
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La respuesta de Barrientos no atribuyó la decisión al presidente colombiano, como lo sugirió el conductor de la entrevista: “Tenemos protocolos para asistir en la ayuda humanitaria y en este caso Colombia cuenta con grupos certificados y reconocidos por el INSARAG, que es la alianza con la ONU para grupos de rescate. Y no fue necesario las manos”, explicó.
Ante la insistencia del conductor sobre la necesidad de enviar más equipos debido a la magnitud de la emergencia, el integrante de la brigada explicó que movilizar recursos que no son requeridos puede afectar la operación: “Es como una empresa, si tú movilizas recursos que no son necesarios, entonces, pues simplemente estás desperdiciando la energía de esos recursos”, señaló.