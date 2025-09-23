“El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”: Lula criticó despliegue militar de EE. UU. en el Caribe en Asamblea de la ONU

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abrió este martes la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso contra la “injerencia en asuntos internos” de su país, en medio de tensiones diplomáticas con Washington por sus presiones a Brasil en favor del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. En contexto: Brasil y Estados Unidos no se hablan: la frágil relación diplomática entre los dos países potencia del continente La Corte Suprema sentenció este mes a 27 años de cárcel al líder de extrema derecha por un intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022. El gobierno estadounidense de Donald Trump impuso aranceles comerciales a Brasil y sanciones a varios funcionarios brasileños para presionar en favor de su aliado Bolsonaro.

“En todo el mundo, fuerzas antidemocráticas intentan subyugar las instituciones y sofocar las libertades”, dijo Lula en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. El izquierdista, de 79 años, y probable aspirante a la reelección en 2026, defendió el juicio a Bolsonaro. “Brasil dio un mensaje a todos los candidatos autócratas y a quienes los apoyan: nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables”, afirmó.

La fiscalía brasileña imputó el lunes al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, por su campaña ante Washington para que la administración de Trump presionara a la justicia brasileña en favor de su padre. En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, Jair Bolsonaro espera que la corte resuelva eventuales recursos de las defensas para que su condena se haga efectiva. Trump impuso desde el 6 de agosto aranceles punitivos sobre varios productos brasileños, bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

Pero el discurso de Lula también estuvo cargado de una dura crítica a la Casa Blanca sobre el despliegue militar que realiza en el Caribe para combatir estructuras dedicadas al narcotráfico que han desencadenado en ataques contra embarcaciones que han zarpado desde costas venezolanas, lo que el brasileño calificó como “ejecuciones extrajudiciales”. Siga leyendo: ¿Qué pasará con Jair Bolsonaro y su condena tras el diagnóstico de cáncer de piel? “En otras regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño de lo previsto con consecuencias humanitarias graves”, advirtió el mandatario brasileño, y por eso sostuvo que “el uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado son ejecuciones extrajudiciales”. En ese sentido, Lula aseguró que la manera más eficaz de combatir el narcotráfico es “cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas”. “El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”, añadió.

Trump, Lula y un encuentro fugaz en la ONU: zarpazos y la promesa de una reunión

Se mostraron los dientes aunque se fueron con la promesa de una cita: en plena crisis entre Estados Unidos y Brasil los dos mandatario acordaron reunirse la semana próxima tras haber sentido una “excelente química”, según Trump. Sin nombrar a Trump, a quien otras veces ha llamado “emperador”, el izquierdista Lula criticó a nostálgicos de “antiguas hegemonías” y denunció “medidas unilaterales y arbitrarias” contra las instituciones y la economía de Brasil. Trump habló en Nueva York inmediatamente después que Lula. Golpeó de entrada y luego tendió una mano. Dijo que Brasil enfrenta “importantes aranceles” por acudir a la “censura, represión, corrupción judicial y persecución a disidentes políticos en Estados Unidos”.

Pero no mencionó a Bolsonaro ni su condena. En cambio, dedicó unas sorprendentes palabras a Lula, un hombre de su misma edad –79 años– que gobierna por tercera vez la primera economía sudamericana. “Estaba entrando y el líder de Brasil estaba saliendo: lo vi, me vio y nos abrazamos”, contó Trump sobre un encuentro de “unos 39 segundos” entre discurso y discurso, en el que percibió una “excelente química”.

“Le caí bien, me cayó bien”: Trimp sobre Lula