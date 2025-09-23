“El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”: Lula criticó despliegue militar de EE. UU. en el Caribe en Asamblea de la ONU

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abrió este martes la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso contra la “injerencia en asuntos internos” de su país, en medio de tensiones diplomáticas con Washington por sus presiones a Brasil en favor del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.
La Corte Suprema sentenció este mes a 27 años de cárcel al líder de extrema derecha por un intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022.
El gobierno estadounidense de Donald Trump impuso aranceles comerciales a Brasil y sanciones a varios funcionarios brasileños para presionar en favor de su aliado Bolsonaro.