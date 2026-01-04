Nicolás Maduro enfrentará este lunes su primera audiencia ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro comparecerá ante un juez de Nueva York este lunes 5 de enero al mediodía, según informó este domingo el tribunal que formalizará la notificación de los cargos en su contra.

El exmandatario venezolano, acusado por la justicia estadounidense de delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo, será presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, una de las cortes más relevantes del sistema judicial de Estados Unidos.

Maduro fue capturado el sábado en Caracas durante un operativo estadounidense, tras lo cual fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar el proceso judicial.

En la audiencia inicial, el tribunal le informará formalmente las imputaciones y definirá los primeros pasos del caso.

Noticia en desarrollo...